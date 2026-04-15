Trưa 15/4, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin “nàng Juliet xứ Hàn” Moon Chae Won vừa chính thức tuyên bố kết hôn ở tuổi 40. Theo nguồn tin, chồng tương lai của mỹ nhân họ Moon hoạt động ngoài showbiz và cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 6 này sau thời gian dài gắn bó. Còn nhớ hồi tháng 5/2025, trong lần xuất hiện trên chương trình SNL Korea 7, Moon Chae Won đã úp mở thừa nhận mình đang ở trong 1 mối quan hệ yêu đương nghiêm túc: “Tôi không thể nói rằng mình không có ai (để hẹn hò)”.

Nguồn tin cho biết thêm, Moon Chae Won và hôn phu gần đây đã ấn định được ngày cưới và cặp đôi đang dần thông báo tin vui tới bạn bè, người quen.

Ngay trong buổi trưa 15/4, người đại diện đã lên tiếng xác nhận thông tin Moon Chae Won sắp cưới chồng, đồng thời hé lộ về hôn lễ của cặp đôi: “Diễn viên Moon Chae Won đã gặp được mối nhân duyên quý giá và cô ấy sắp kết hôn vào tháng 6 tới đây. Chồng tương lai của Moon Chae Won hoạt động ngoài ngành giải trí. Hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và những người thân thiết. Để thể hiện sự tôn trọng dành cho gia đình Moon Chae Won và vị hôn phu của cô ấy, chúng tôi không thể tiết lộ 1 cách chi tiết về đám cưới. Rất mong nhận được sự thông cảm từ quý vị. Hy vọng mọi người sẽ gửi tới Moon Chae Won những lời chúc ấm áp trước khi cô ấy chính thức bước vào chương mới của cuộc đời”.

Hiện tin tức Moon Chae Won kết hôn đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên cổng thông tin lớn nhất tại Hàn Quốc Nate.

Moon Chae Won sinh năm 1986, là nữ diễn viên nổi đình nổi đám tại Hàn Quốc, tên tuổi cô gắn liền với loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” màn ảnh xứ kim chi như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man, Họa Sĩ Gió... Bên cạnh sự nghiệp đáng nể, cô còn từng dính nghi vấn hẹn hò Song Joong Ki sau khi được bắt gặp dùng chung 1 chiếc túi giữ nhiệt trên phim trường Nice Guy.

Dù rất nổi tiếng tại xứ sở kim chi nhưng từng có giai đoạn từ năm 2023 -2025, nữ minh tinh họ Moon bỗng “bốc hơi” hoàn toàn khỏi giới giải trí. Ký giả của TV Daily cho hay trong 2 năm biến mất khỏi showbiz, Moon Chae Won có chủ động bày tỏ sự quan tâm đối với 1 số dự án, thậm chí cô cũng nhiệt tình muốn tham gia thảo luận cùng các ekip. Thế nhưng, không nhà sản xuất và đoàn làm phim nào muốn chọn nữ diễn viên cho tác phẩm của họ. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với khoảng hơn 10 năm trước khi Moon Chae Won là gương mặt ăn khách trên màn ảnh Hàn, được nhiều ekip quan tâm, ưu ái.

Ký giả TV Daily đã liên hệ với 1 số nhân vật hoạt động trong giới giải trí để tìm hiểu về nguyên nhân khiến mỹ nhân Nice Guy không còn được o bế như trước. Và việc Moon Chae Won bị các nhà sản xuất ngó lơ được cho là tới từ hàng loạt nguyên nhân liên quan tới các đối thủ cạnh tranh, sức hút của chính nữ diễn viên...

Đầu tiên, việc hàng loạt nữ diễn viên thế hệ mới sở hữu ngoại hình trẻ trung đã “uy hiếp” trực tiếp tới con đường hoạt động nghệ thuật của Moon Chae Won. Moon Chae Won vốn nổi tiếng với những vai diễn ngây thơ, sở hữu giọng nói dịu dàng. Nhưng giờ đây, nhiều gương mặt trẻ có thể thành công khắc họa những nhân vật dạng này trên màn ảnh, khiến các nhà sản xuất không còn ưu ái nữ minh tinh họ Moon như trước nữa.

Bên cạnh đó, tuy Moon Chae Won nổi tiếng tại Hàn qua loạt phim truyền hình ăn khách, nhưng cô lại chưa từng bật lên hàng ngũ những sao nữ hot của làn sóng Hallyu ở nước ngoài giống với các đồng nghiệp cùng trang lứa như Park Min Young, Lee Da Hae... Từ đây, Moon Chae Won - người hiện tại có độ nhận diện không quá cao ở thị trường nước ngoài - sẽ bị nhiều nhà sản xuất loại ra khỏi tầm ngắm.

Ngoài ra, theo lời giám đốc đến từ 1 công ty quản lý diễn viên, mối quan hệ của Moon Chae Won với giới truyền thông cũng tác động tới sự nghiệp nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại: “Việc Moon Chae Won thiếu đi cách tiếp cận thân thiện với giới truyền thông cũng góp phần khiến sự nghiệp cô ấy bị ‘đóng băng’ lâu như vậy”. Cuối cùng, tin đồn bố Moon Chae Won dính dáng tới vụ lừa đảo rộ lên hồi tháng 7/2024 cũng được cho là đã tác động tiêu cực tới sự nghiệp của nữ minh tinh.