Đường đua phim Hàn đầu năm 2026 càng trở nên sôi động với sự xuất hiện của Climax - dự án truyền hình thuộc thể loại chính trị, quyền lực. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Ju Ji Hoon, Ha Ji Won, Oh Jung Se và Cha Joo Young, nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi trailer đầu tiên được công bố. Đáng chú ý, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, sự xuất hiện của Nana cũng trở thành tâm điểm bàn luận không chỉ vì diễn xuất lên tay mà còn vì visual quá lạ.

Climax hứa hẹn là một dự án phim bùng nổ trong tháng 3 này

Cụ thể, trong trailer vừa ra mắt, Nana gây bất ngờ với gương mặt mộc nhợt nhạt, thần sắc u ám và ánh nhìn lạnh lùng. Vốn là mỹ nhân từng 12 lần lọt top gương mặt đẹp nhất thế giới, Nana trong Climax không son phấn, không váy áo lộng lẫy, visual tàn tạ, có phần hốc hác nhưng sắc bén và lạnh lùng hơn hẳn.

Từ mỹ nhân đẹp nhất thế giới...

... Nana thay đổi 180 độ với tạo hình hoàn toàn mới

Sự lột xác này không chỉ đánh dấu một hướng đi mới trong diễn xuất của Nana mà còn góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng, u tối đặc trưng của bộ phim. Trong Climax , Nana vào vai Hwang Jung Won, một người cung cấp thông tin di chuyển giữa giới chính trị và giải trí. Nhân vật được xây dựng kín kẽ, ít bộc lộ cảm xúc, luôn quan sát và tính toán, nên tạo hình hốc hác, ánh mắt trống rỗng trở thành lựa chọn hợp lý. Từ khoảnh khắc cúi đầu đọc tài liệu đến hình ảnh đứng giữa phố đêm với mũ trùm thấp, Nana mang đến cảm giác của một kẻ lặng lẽ nhưng nguy hiểm.

So với hình tượng lộng lẫy từng gắn liền với tên tuổi Nana, tạo hình trong Climax là sự phá bỏ có chủ đích. Thay vì gây ấn tượng bằng nhan sắc, cô khiến người xem bị cuốn vào cảm giác bất an và bí ẩn đúng với tinh thần của nhân vật luôn sống sót nhờ im lặng và kiểm soát.

Climax xoay quanh cuộc chơi quyền lực căng thẳng giữa giới chính trị và giới giải trí Hàn Quốc, nơi tham vọng cá nhân và toan tính sống còn liên tục va chạm. Trung tâm câu chuyện là công tố viên Bang Tae Seop (Ju Ji Hoon), người dấn thân vào một cartel quyền lực để leo lên đỉnh cao, đối diện với Sang So Ah (Ha Ji Won), người vừa là ràng buộc cảm xúc vừa là đối trọng lợi ích. Sự đan xen giữa cảm xúc, tham vọng và tính toán biến Climax thành một bức tranh sống còn mà không ai thực sự đứng ngoài cuộc.

Bộ phim sẽ được công chiếu vào ngày 16/3 tới đây.