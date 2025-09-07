Choáng ngợp ngắm 70 “em xinh” bất ngờ đổ bộ sân Pickleball ở TP.HCM: Chuyện gì đây?

Sân Pickleball hóa “sàn diễn” của gần 70 “em xinh”

Trong bối cảnh đa số các giải đấu hiện nay thường hướng đến nhóm vận động viên bán chuyên và chuyên nghiệp với trình độ từ 4.5, 5.0 trở lên – thậm chí không ít “cao thủ” tự hạ trình để có cơ hội săn giải – thì một giải thực sự dành cho newbie, nơi quy tụ những người mới cầm vợt vài tháng đến chưa đầy 1 năm, quả thực hiếm hoi. Chính vì thế, một giải đấu mang tên Em Xinh No Dink nhanh chóng trở thành điểm hẹn hấp dẫn, thu hút đông đảo chị em newbie.

Một giải đấu dành cho các nữ newbie lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn ở TP.HCM, thu hút gần 70 "em xinh" khắp nơi hội tụ





Tất cả các nữ VĐV đều được "test trình" từ trước để đảm bảo không có "cao thủ" vào săn giải, giúp giải đấu thêm công bằng và tạo sân chơi mới cho các chị em newbie

Từ 8h sáng, khu vực sân đã trở nên náo nhiệt khi hàng chục nữ VĐV tập hợp tại khu vực sân khấu tổ chức giải. Diện trên mình dresscode trắng tinh khôi, các chị em vừa check-in, vừa chụp ảnh lưu niệm, tạo nên một khung cảnh tươi trẻ, rạng rỡ.

Đúng 9h sáng, các trận đấu vòng bảng chính thức khởi tranh. Tiếng hò reo cổ vũ xen lẫn sự hồi hộp, nhưng trên hết là tinh thần vui nhộn, đầy năng lượng của một giải đấu mang tính giao lưu và gắn kết. Trên sân, những tay vợt nữ vừa xinh đẹp vừa tự tin đã thực sự “chiếm spotlight”, khiến nhiều khán giả tò mò đứng lại theo dõi.

Tất cả các VĐV và BTC đều tôn trọng dresscode trắng khi tham gia vào giải đấu, chỉ có Ban trọng tài mặc áo xanh





Các chị em khởi động trước khi vào giải đấu

Luật chơi thú vị, tạo nên bất ngờ

Các VĐV không phân trình 4.0, 5.0... như các giải khác mà được chia thành 3 nhóm trình độ: A – B – C. Sau đó, BTC tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để ghép cặp A với C, B với B, tạo nên sự cân bằng thú vị giữa các trình độ và mang lại nhiều bất ngờ, bởi hầu hết các VĐV đều chưa từng quen biết hay thi đấu cùng nhau trước đó.













Các chị em phô diễn kỹ năng trên sân

Chính sự kết hợp này đã tạo ra nhiều diễn biến khó lường, khi có những trận đấu bất ngờ bùng nổ từ những gương mặt tưởng chừng “non kinh nghiệm”.

Sau vòng bảng, các đội nhất và nhì bảng bước tiếp vào vòng loại trực tiếp 1/16. Niềm vui có, tiếc nuối cũng nhiều: không ít chị em đã phải dừng bước dù thi đấu hết mình, nhưng bù lại, những cặp đôi tiến sâu vào Tứ kết – Bán kết – Chung kết đều để lại dấu ấn mạnh mẽ.

















Chung kết kịch tính, đôi nữ vô địch là 2 cô gái SN 1998

Điều thú vị nhất chính là việc hai đội góp mặt ở trận chung kết đều không phải những tay vợt dày dạn kinh nghiệm. Dù chỉ mới chơi pickleball trong thời gian ngắn, họ lại chứng minh được bản lĩnh thi đấu vững vàng, tâm lý ổn định và tinh thần chiến đấu bùng nổ.

Vy và Ly - Hai cô gái SN 1998 đối đầu với cặp đấu khó trong trận chung kết

San San - Cô gái trình A được đánh giá rất cao ở giải đấu với khả năng "bao sân" thần sầu, những cú drive nặng tay và tấn công sắc nét

Khán giả có mặt tại sân đã được chứng kiến những pha bóng đẹp mắt, những loạt rally dài thót tim, và đặc biệt là sự tự tin tỏa sáng của 2 cặp đấu Su - San San và Vy - Ly. Trước đó, San San là nữ VĐV có trình độ vượt trội (trình A) được ghép cùng Su (trình C). Biết partner chưa có kinh nghiệm thi đấu và còn lúng túng trong nhiều pha xử lý bóng, San San đã chủ động "bao sân" và liên tục gây sức ép lên phía đối thủ. Cặp đôi đã đánh bại được nhiều đôi nữ mạnh ở các trận Tứ kết, Bán kết và tiến sâu vào trận đấu cuối cùng gặp Vy và Ly.

Trong khi đó, Vy và Ly cũng là cặp đôi trình A-C, nhưng được đánh giá thấp hơn khi để thua 2 trận ở vòng Bảng với tỷ số 9-11 và 8 -11. Phải vất vả lội ngược dòng ở vòng 1/16 để chiến thắng sát nút tỷ số 11-10. Càng tiến vào vòng sau, đôi nữ này càng chứng tỏ được bản lĩnh và tâm lý thi đấu kiên cường, liên tục chiến tắng để giành suất vào chung kết và lên ngôi vô địch với tỷ số 15-10.

Ly Ly là nữ VĐV được xếp trình C, mới chơi pickleball chỉ hơn 1 tháng và liên tục bị dồn bóng nhưng đã có những pha volley chống trả rất đẹp mắt trong trận chung kết

Khoảnh khắc vui mừng của cặp đôi vô địch





Các chị em xinh đạt giải

Không chỉ là một giải đấu, đây còn là nơi để chị em cùng nhau vượt qua rào cản ban đầu, kết nối và khẳng định rằng pickleball không chỉ dành cho những “cao thủ”, mà ai cũng có thể tìm thấy niềm vui và sự tự tin từ bộ môn đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ này.