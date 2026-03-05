Nhan sắc ngày càng thăng hạng của “em xinh” Yeolan

Sau chương trình Em Xinh “Say Hi”, Yeolan là một trong những gương mặt trẻ được khán giả chú ý nhiều hơn. Sở hữu diện mạo trong trẻo cùng phong thái mang màu sắc “idol vibe”, cô nhanh chóng gây thiện cảm với khán giả trẻ. Bên cạnh âm nhạc, Yeolan còn dần xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua thời trang, lĩnh vực giúp cô thể hiện rõ nét cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Yeolan tên thật là Trần Hoàng Phương Lan, sinh năm 1998. Trước khi debut với vai trò ca sĩ, cô có nền tảng âm nhạc bài bản khi học piano từ nhỏ và tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhờ khả năng chơi nhạc cụ và cảm thụ âm nhạc tốt, Yeolan từng gây ấn tượng trong một số tiết mục tại Em Xinh “Say Hi” khi mở đầu bằng phần trình diễn piano, chi tiết giúp cô tạo dấu ấn riêng giữa dàn thí sinh trẻ.

Dù mới chính thức bước vào con đường ca hát chưa lâu, Yeolan đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ hình ảnh trẻ trung, dễ tiếp cận và phong cách mang hơi hướng idol hiện đại. Ngoài âm nhạc, cô cũng từng xuất hiện trong các bộ ảnh lookbook, MV ca nhạc và một số dự án thời trang trước khi được khán giả biết đến rộng rãi hơn sau chương trình.

Trong bộ ảnh mới thực hiện cùng thương hiệu Maje, Yeolan lựa chọn loạt thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân – Hè mang tinh thần Pháp hiện đại. Không đóng khung trong một phong cách cố định, cô thử nghiệm nhiều layout khác nhau – từ nữ tính, nhẹ nhàng đến năng động và cá tính.

Ở layout đầu tiên, Yeolan diện sơ mi dáng rộng kết hợp chân váy ngắn đồng bộ, nổi bật với họa tiết hoa trắng bản lớn trên nền đen. Chất liệu mềm rủ giúp trang phục tạo độ bay nhẹ khi di chuyển, mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được tính thời trang. Cô khéo léo phối cùng tất trắng cao cổ và sandals đế dày, giúp tổng thể trẻ trung hơn và tạo hiệu ứng cân bằng tỷ lệ trang phục.

Một outfit khác mang màu sắc mùa hè rực rỡ hơn với váy polo sọc đỏ – trắng. Thiết kế mang tinh thần preppy quen thuộc nhưng được làm mới bằng phom dáng ôm nhẹ và hàng khuy kim loại vàng tạo điểm nhấn. Yeolan kết hợp cùng túi tote da lộn màu nâu bò, tạo sự tương phản thú vị giữa chất liệu vải thun mềm mại và bề mặt da lộn thô mộc.

Ở một khung hình khác, cô xuất hiện với áo khoác ngắn màu kem mix cùng chân váy đen, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Chiếc khăn bandana thắt cổ mang đến cảm giác học đường cổ điển, trong khi chiếc túi đinh tán lại khiến set đồ trở nên cá tính và hiện đại hơn.

Một điểm nhấn khác trong bộ ảnh là váy dệt kim màu trắng kem với bề mặt đan lưới xuyên thấu. Thiết kế tập trung vào kết cấu sợi dệt mềm, co giãn nhẹ theo dáng người, vừa gợi cảm vừa giữ được sự tinh tế nhờ lớp lót khéo léo bên trong. Yeolan hoàn thiện set đồ bằng túi da bóng, tạo độ tương phản nhẹ với chất liệu vải dạ của áo khoác và chân váy, giúp tổng thể giữ được bảng màu hài hòa nhưng không đơn điệu.

Sự linh hoạt trong cách biến hóa phong cách cũng là điểm giúp Yeolan ghi điểm với khán giả trẻ. Khi thì mang hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng, khi lại chuyển sang phong cách năng động, cá tính cô cho thấy khả năng thích nghi với nhiều concept khác nhau.

Sau Em Xinh “Say Hi”, Yeolan đang từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật, đồng thời xây dựng hình ảnh thời trang rõ nét hơn. Không quá ồn ào, nhưng những lần xuất hiện gần đây cho thấy cô đang dần định hình phong cách của một nghệ sĩ trẻ: trẻ trung, hiện đại và dễ tạo thiện cảm với công chúng.



