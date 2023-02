Nhan sắc nàng dâu út sành điệu trong "Dưới bóng cây hạnh phúc"

Dưới bóng cây hạnh phúc đang được phát sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Phim xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Công (NSND Quốc Trị) với 3 con trai Tố (NSƯT Bùi Như Lai), Đạt (Mạnh Hưng) và Danh (Anh Vũ). Trong 3 người con trai, Danh - con trai út - ưa lối sống giàu sang, lúc nào cũng thích khoe khoang. Vợ của Danh, cũng là con dâu út của ông Công, là con gái của một gia đình giàu có nên luôn thích ăn diện và dùng đồ hiệu. Đảm nhận vai diễn này là nữ diễn viên Kiều My.

Kiều My sinh năm 1996, đã xuất hiện ở khá nhiều bộ phim truyền hình Việt trên sóng VTV. Năm 2015, Kiều My có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp. Trong phim, vai Linh của Kiều My cũng là con dâu út trong gia đình. Tính cách của nhân vật Linh cũng tương tự với vai Tuyết lần này trong Dưới bóng cây hạnh phúc. Sau Hôn nhân trong ngõ hẹp, Kiều My cũng góp mặt ở các bộ phim: Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Cô gái nhà người ta, Đừng bắt em phải quên và gần đây nhất là Ngày mai bình yên.

Tạo hình của Kiều My trong các bộ phim cô tham gia

Kiều My và Anh Vũ đóng vai vợ chồng trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc"

Điểm chung trong các vai diễn của Kiều My là sự hồn nhiên, trẻ trung, đỏng đảnh dù nhân vật của cô là một cô gái mới lớn hay đã có gia đình. Trong Dưới bóng cây hạnh phúc, Kiều My đóng cặp cùng Anh Vũ và là lần thứ hai nữ diễn viên vào vai một nàng dâu trong gia đình. Trên phim, nếu Tuyết là một nàng dâu sành điệu thì ngoài đời, Kiều My cũng có gu thời trang điệu đà không kém. Nhan sắc của nữ diễn viên cũng không hề thua kém những nữ đồng nghiệp cùng trang lứa như: Quỳnh Kool, Lương Quỳnh, Thùy Anh, Khả Ngân...

Cùng ngắm những hình ảnh ngoài đời xinh đẹp của Kiều My: