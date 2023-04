Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989. Thời điểm đăng quang, Giáng My đang học Nhạc viện Hà Nội. Sau khi đăng quang và tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Giáng My chính thức dấn thân vào làng giải trí.