Những cặp đôi "gương vỡ lại lành" của phim Hàn: Cứ thấy Choi Ji Woo là cảm động không thôi

Không chỉ câu chuyện tình nào trên phim Hàn cũng màu hồng hay đầy vẻ bi thương. Có không ít cốt truyện mang hơi hướng "gương vỡ lại lành", tức cặp đôi từng chia xa sau lại về bên nhau, khiến khán giả vỡ òa trong vô vàn cảm xúc.

Bản Tình Ca Mùa Đông

Là một trong những "tượng đài" của phim Hàn, Bản Tình Ca Mùa Đông là câu chuyện tình nhiều sóng gió của hai nhân vật chính. Từ nhỏ Yoo Jin và Joon Sang đã quen biết, sau đó thân thiết và phát triển thành tình cảm trai gái lúc học trung học. Thế nhưng một tai nạn đã khiến nam chính Joon Sang mất tích và mất trí nhớ, đẩy cả hai ra xa nhau thời gian dài.

May mắn thay là sau đó, Yoo Jin đã gặp lại được Joon Sang và "yêu lại từ đầu". Vượt qua biết bao thử thách của cuộc sống, cặp đôi chính của Bản Tình Ca Mùa Đông mới có cơ hội một lần nữa bên nhau. Nhờ diễn xuất đầy tâm trạng của Choi Ji Woo và Bae Yong Joon, phim đã lấy nước mắt người xem và trở thành tác phẩm kinh điển của màn ảnh nhỏ.

Đôi Mắt Thiên Thần

Đây là bộ phim điển hình của "gương vỡ lại lành", với cặp đôi chính bị chia rẽ lúc còn trẻ trong khi họ không hề muốn. Thời trẻ, hai nhân vật chính "xấu số" được thủ vai bởi Kang Ha Neul và Nam Ji Hyun. Sau đó lúc trưởng thành, Lee Sang Yoon và Goo Hye Sun thay thế.

Vì để vụt mất người mình yêu năm xưa, nam chính Dong Joo vẫn luôn quyết tâm tìm lại người thương, và định mệnh đã không phụ lòng họ. Một ngày nọ, Dong Joo vô tình trông thấy nữ chính Soo Wan trên đường, và đó là khi anh biết bản thân không thể đánh mất cô một lần nữa. Sự quyết liệt của cặp đôi chính với tình cảm chân thành chắc chắn là điều khán giả không thể bỏ lỡ.

Blues Nơi Đảo Xanh

Bộ phim về cuộc sống làng chài này có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào sau nhiều năm xa cách. Thời còn đi học, Sun Ah (Shin Min Ah) và Dong Suk (Lee Byung Hun) đã thân thiết với nhau. Khi Dong Suk bắt đầu có tình cảm dành cho cô bạn nữ của mình, Sun Ah lại bất ngờ rời đi khiến anh tổn thương.

Nhiều năm sau, Sun Ah trở lại quê hương và gặp Dong Suk. Vẫn mang trong mình tình cảm chất chứa dành cho Sun Ah, Dong Suk không ngại giấu giếm và tìm mọi cách để có thể chinh phục nàng. Câu chuyện tình cảm chân thành, cộng thêm bối cảnh ấm áp khiến Our Blues được người xem vô cùng yêu thích.

Oan Gia Phòng Cấp Cứu

Đây là bộ phim có câu chuyện mang dấu mốc trưởng thành hơn, trong đó "Mợ ngố" Song Ji Hyo đóng vai nữ chính. Jin Hee và Chang Min quen nhau từ khi còn học trường y, sau đó đã mạnh dạn kết hôn mặc cho gia đình phản đối. Thế nhưng đường đời khó khăn đã chia rẽ họ, dẫn đến ly hôn. Tình cờ thay tại bệnh viện mà Jin Hee làm thực tập, cô phải liên tục làm việc cùng chồng cũ Chang Min.

Vừa là "vương gỡ lại lành" lại có chút "oan gia ngõ hẹp", Oan Gia Phòng Cấp Cứu là thước phim thú vị, vui nhộn nhưng cũng đầy ý nghĩa. Thông điệp lớn nhất từ bộ phim chính là trao gửi hi vọng về tình yêu, rằng ly hôn vẫn chưa phải chấm hết. Cách mà Chang Min quan tâm Jin Hee cũng thể hiện rằng họ vẫn còn yêu nhau, song không thể vì một chút trở ngại mà lại buông tay nhau đáng tiếc.

Trở Lại Tuổi 20

Một lần nữa lại là Choi Ji Woo, song Trở Lại Tuổi 20 lại là thước phim "chữa lành" đầy cảm xúc. Vì lỡ mang thai ở tuổi 19, nữ chính No Ra đã phải nghỉ học và gác lại thanh xuân của mình. 20 năm sau, No Ra bất ngờ gặp lại Hyun Suk - bạn học năm xưa và thầm thương trộm nhớ cô. Chính Hyun Suk đã giúp No Ra có cơ hội "sống lại" tuổi đôi mươi.

Không chỉ được yêu như người trẻ, nữ chính Trở Lại Tuổi 20 còn trải nghiệm được những thứ mà xưa kia cô chưa có dịp thử qua như học đại học, đi tiệc cùng bạn bè, và nhất là có mối tình đầu đáng mơ ước.

Nguồn: Soompi