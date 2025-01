Nhan sắc gây sốc của Won Bin

Nam diễn viên Won Bin bao năm qua vẫn luôn là cái tên được khán giả quan tâm dù anh tuyệt nhiên không nhận tái xuất màn ảnh, từ chối hàng tá kịch bản thuộc hàng bom tấn của điện ảnh Hàn. Khán giả chỉ thỉnh thoảng mới lại được thấy anh thông qua một số video quảng cáo của các nhãn hàng lớn. Ai nấy đều tò mò về cuộc sống hiện tại của mỹ nam "lười" nhất showbiz.

Mới đây, Won Bin bất ngờ khiến khán giả và truyền thông Hàn sục sôi khi tái xuất trong một một dự án quảng cáo của một của thương hiệu mỹ phẩm lớn tại Hàn. Nhan sắc tuổi 48 của anh ngay lập tức trở thành chủ đề gây bùng nổ MXH Hàn. Cư dân mạng choáng ngợp trước diện mạo của Won Bin, nhất là ở những góc chụp cận mặt, cho thấy nhan sắc bất biến, không hề có dấu hiệu tuổi tác sau bao năm ở ẩn của anh. Thậm chí truyền thông Hàn còn ngay lập tức đặt cho Won Bin danh hiệu "Won Bin vô song" để nói về diện mạo U50 này.

Nhan sắc đẹp chấn động, gây sốc ở tuổi 48 của Won Bin

Không chỉ choáng ngợp trước nhan sắc của Won Bin, nhiều người còn coi đây là một tín hiệu tốt cho thấy việc Won Bin có khả năng sắp trở lại. Nhất là khi Lee Na Young (vợ Won Bin) thường xuyên nói trước truyền thông về việc chồng mình đang nghiên cứu các kịch bản một cách nghiêm túc tại nhà. Tính đến năm 2025, Won Bin đã dừng sự nghiệp phim ảnh của mình suốt 15 năm và khán giả thực sự quá nuối tiếc khi nhan sắc và tài năng không được sử dụng triệt để. Bộ phim cuối cùng mà anh tham gia là tác phẩm The Man from Nowhere, lên sóng từ năm 2010.

Thật đáng tiếc nếu nhan sắc này không tỏa sáng hơn trên màn ảnh

Won Bin sinh năm 1977, từng là hiện tượng nổi đình đám khắp châu Á nhờ bộ phim kinh điển Trái Tim Mùa Thu, đóng cùng Song Hye Kyo. Năm đó, tuy chỉ là thứ chính nhưng cái tên Won Bin trở thành biểu tượng tình yêu trong lòng vô số các thiếu nữ. Anh có mặt trong hầu hết những cuộc bình chọn mỹ nam không chỉ tại Hàn mà cả ở Nhật Bản, Trung Quốc. Nổi tiếng là vậy nhưng thực tế sau Trái Tim Mùa Thu, Won Bin cũng chỉ nhận thêm một vài dự án phim và đúng 10 năm sau là chính thức "dừng cuộc chơi". Anh không nhận thêm bất cứ tác phẩm nào, thay vào đó chỉ đóng quảng cáo. Bao năm qua, anh trở thành ngoại lệ duy nhất của showbiz Hàn, khi dù có "lười" tới đâu thì vẫn được khán giả yêu quý và mong chờ ngày anh trở lại.

Nguồn ảnh: Naver