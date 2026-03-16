Nhan sắc gây sốc của mỹ nhân bị coi là "vết nhơ của các đời Hoa hậu"

Trang Daum đưa tin nữ diễn viên Lee Seung Yeon đã bước sang tuổi 58 nhưng ngày càng trẻ trung. Nàng hậu xứ Hàn ăn gian tuổi bằng cách mặc những bộ trang phục rực rỡ màu sắc, có phong cách tinh nghịch.

Nữ diễn viên được khen ngợi có làn da căng bóng hơn tuổi, phong cách năng động

Hiện tại, Lee Seung Yeon miệt mài hoạt động nghệ thuật, đóng phim, tham gia các show giải trí. Không còn được đảm nhận vai nữ chính, Lee Seung Yeon không ngại đóng các vai phụ, khách mời chỉ để được xuất hiện trên màn ảnh. Thời gian gần đây cô tham gia bộ phim A Graceful Liar (2025).

Bên cạnh đó, Lee Seung Yeon rất chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh hậu trường của mình trên trang Instagram để giao lưu với công chúng.

Lee Seung Yeon cho biết đóng phim là đam mê lớn nhất của đời cô nên dù chỉ đóng phụ nữ diễn viên vẫn không bỏ điện ảnh

Ngoài ra, Lee Seung Yeon còn làm khách mời bình luận trên các show giải trí

Cuộc sống yên bình của Lee Seung Yeon hiện giờ là nỗ lực của nữ diễn viên sau khi gặp phải nhiều lùm xùm trong quá khứ. Những scandal mà Lee Seung Yeon trải qua có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí, cô từng bị gọi là "vết nhơ của các đời hoa hậu", "kẻ tội đồ bị cả nước chỉ trích".

Lee Seung Yeon sinh năm 1968 sở hữu vóc dáng đẹp, khuôn mặt khả ái ưa nhìn. Cô từng làm tiếp viên hàng không của hãng Korean Air, sau đó giành ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1992. Năm 1993, người đẹp đại diện Hàn Quốc tham dự Miss World và vào đến Top 10.

Không chỉ là mỹ nhân đẹp nức tiếng, Lee Seung Yeon còn có sự nghiệp điện ảnh đáng ngưỡng mộ. Nhan sắc tươi trẻ giúp nữ diễn viên lên nhanh như diều gặp gió, liên tục được đóng chính trong các dự án lớn như Thiên Đường Đôi Ta, Đồng Hồ Cát ... Lee Seung Yeon được các đạo diễn khen ngợi nhờ khả năng nhập vai nhanh, diễn xuất có chiều sâu, phá bỏ định kiến "hoa hậu đi diễn".

Năm 1996, nữ diễn viên đóng chính trong tác phẩm Mối Tình Đầu , khi phát sóng bộ phim đạt tỷ lệ người xem là 65,8%, cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc, đồng thời đưa tên tuổi Lee Seung Yeon nổi danh khắp châu Á. Ngoài ra, nữ diễn viên còn được yêu thích qua các phim Cinderella, Ready Go, Wedding Dres s…

Giữa lúc sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, Lee Seung Yeon bị phát hiện sử dụng bằng lái xe giả, phải chịu một năm quản chế và 80 giờ lao động công ích vào năm 1998. Vì đang là biểu tượng có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ nên cô bị chỉ trích rất nhiều, rằng hành động của cô có thể làm hỏng cả một thế hệ. Lee Seung Yeon bị cắt vai giữa chừng khi đang đóng phim Heart of Lies (Trái tim dối trá). Dự án Trap of Youth chưa quay nên cũng vội tìm người thế chỗ. Các phim sau của người đẹp cũng không được khán giả đón nhận.

Sai lầm lớn nhất của Lee Seung Yeon là năm 2004, để cứu vớt tiếng tăm, nữ diễn viên quyết định phát hành bộ sách ảnh Tòng quân úy an phụ với mục đích lên án chiến tranh. Bộ ảnh có ý nghĩa ban đầu khá tốt khi quyết định quyên tặng toàn bộ lợi nhuận để hỗ trợ phụ nữ Hàn từng bị lính Nhật lạm dụng.

Tuy nhiên, hành động của Lee Seung Yeon nhận lại sự phản đối của những người phụ nữ là nạn nhân chiến tranh năm xưa. Họ cho rằng bộ ảnh hở hang của nữ diễn viên đã khơi gợi quá khứ đau thương của họ, khiến họ cảm thấy nhục nhã. Thậm chí, có người muốn tìm đến cái chết vì không chịu nổi vết thương quá khứ.

Trước sự phản đối mãnh liệt của các nạn nhân chiến tranh và công chúng, Lee Seung Yeon đã phải quỳ trước nhà dưỡng lão của những phụ nữ từng bị quân Nhật cưỡng bức để xin lỗi. Quản lý của nữ diễn viên cạo trọc đầu và đốt những bộ ảnh ngay trước mặt họ. Tuy nhiên, giọt nước mắt hối hận của nữ nghệ sĩ không làm nguôi ngoai cơn giận của các nạn nhân. Chỉ đến khi Lee Seung Yeon tuyên bố rời khỏi giới giải trí, chấm dứt hoạt động nghệ thuật thì họ mới không kiện cô ra tòa.

Tuy nhiên, sự việc đã khiến danh tiếng của Lee Seung Yeon sụp đổ. Trên diễn đàn Daum, nhiều khán giả gọi cô là "vết nhơ của các đời hoa hậu", "người khơi lại nỗi đau của cả dân tộc", "tội đồ của dân tộc".

Sóng gió chưa dừng lại khi năm 2013, cô bị cáo buộc sử dụng chất cấm Propofol trong một khoảng thời gian dài. Sau các phiên tòa, Lee Seung Yeon bị kết án 8 tháng tù giam, phải nộp phạt 5,5 triệu won.