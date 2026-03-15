Hằng năm, danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler bình chọn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo công chúng. Đặc biệt, sự xuất hiện của các nữ thần tượng Kpop luôn là tâm điểm bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Mới đây, Danielle - cựu thành viên NewJeans - xuất hiện tại danh sách đề cử năm 2026 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đây đã là lần thứ 5 liên tiếp Danielle góp mặt trong danh sách đề cử này kể từ khi debut vào năm 2022. Không mang nét đẹp đại trà, nữ thần tượng sinh năm 2005 sở hữu ngũ quan thanh thoát, đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Vẻ đẹp lai Tây vừa cổ điển, ngọt ngào lại vừa phóng khoáng, hiện đại giúp cô nàng luôn chiếm trọn vẹn sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay ống kính truyền thông.

Danielle tên thật Danielle June Marsh hay Mo Ji Hye sinh ra trong gia đình có bố là người Úc và mẹ là người Hàn Quốc, nữ thần tượng sở hữu song tịch này mang một sức hút lai Á Âu đặc biệt, Cô nàng chính là nhân tố quan trọng thổi hồn cho concept mang đậm màu sắc hoài niệm thập niên 2000 của nhóm.

Xuyên suốt các đợt comeback của NewJeans, visual của Danielle liên tục gây bão truyền thông và trở thành đề tài nóng hổi bùng nổ trên các diễn đàn. Từ tạo hình mộng mơ đầy chất thần tiên trong Asap , vẻ ngoài năng động hoang dại trong Hype Boy , cho đến việc gây sốt diện rộng với mái tóc ngắn pixie cá tính trên trang bìa tạp chí danh giá. Sự góp mặt của Danielle đóng vai trò không nhỏ vào chuỗi thành công vô tiền khoáng hậu của NewJeans, giúp nhóm liên tục càn quét các bảng xếp hạng nhạc số trong và ngoài nước, đồng thời mang về hàng loạt giải thưởng ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, khí chất thời trang bẩm sinh đã nhanh chóng giúp Danielle bứt phá, vươn lên trở thành con cưng của giới thời trang toàn cầu. Thần thái sang chảnh, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng khả năng bắn ảnh thần thái đã lọt vào mắt xanh của hàng loạt ông lớn trong ngành thời trang.

Tuy nhiên, hào quang rực rỡ ấy đã nhanh chóng vụt tắt khi những lùm xùm nội bộ bắt đầu nổ ra, đẩy sự nghiệp đang ở đỉnh cao chói lọi của nữ thần tượng vào ngõ cụt. Mâu thuẫn dai dẳng và vụ kiện tụng căng thẳng giữa cựu giám đốc điều hành Min Hee Jin và tập đoàn HYBE đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trong giới giải trí. Câu chuyện càng trở nên tăm tối hơn khi cả 5 thành viên của nhóm cùng tiến hành khởi kiện công ty quản lý ADOR. Chuỗi sự kiện chấn động này đã khiến toàn bộ các hoạt động nghệ thuật, kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc mới cũng như các dự án quảng bá của NewJeans bị đóng băng hoàn toàn.

Đến cuối năm 2025, sau một thời gian dài kiện tụng qua lại, ADOR đưa ra thông báo chính thức về việc NewJeans sẽ tiếp tục ở lại công ty và sớm chuẩn bị cho màn comeback tiếp theo. Tuy nhiên, công ty xác nhận riêng Danielle sẽ không tiếp tục đồng hành cùng nhóm do có những định hướng hoạt động khác biệt. Ngay sau quyết định chia tay này, công ty quản lý cũ đã lập tức đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu Danielle, một người thân trong gia đình cô, cùng vị cựu giám đốc phải bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng vô cùng nặng nề. Với con số bồi thường lên đến 43,1 tỷ won, tương đương khoảng 800 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Từ một công chúa lai vạn người mê được truyền thông săn đón bậc nhất, nữ thần tượng sinh năm 2005 giờ đây phải đơn độc đối diện với viễn cảnh sự nghiệp tiêu tan, ngậm ngùi mang trên mình danh xưng kẻ phản bội cay đắng từ phía công ty quản lý cũ và gánh vác khoản tiền bồi thường cao kỷ lục chưa từng có của làng giải trí xứ Hàn.