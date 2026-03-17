Sự trở lại của Irene cùng full album đầu tay BIGGEST FAN dự kiến phát hành ngày 30/03 đang kéo theo làn sóng chú ý lớn từ công chúng, nhưng tâm điểm một lần nữa không nằm ở âm nhạc mà là nhan sắc gần như không thay đổi sau hơn một thập kỷ hoạt động. Ở tuổi 35, trưởng nhóm Red Velvet tiếp tục gây bất ngờ khi xuất hiện trong loạt ảnh concept mới với diện mạo trẻ trung, sắc nét và thần thái ổn định, cho thấy dấu hiệu lão hóa gần như không đáng kể.

Ảnh concept album đầu tay của Irene (ảnh: SM):

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ thậm chí còn chủ động “tăng độ khó” bằng cách chỉnh sửa hình ảnh của Irene theo hướng cực đoan hơn, như thử nghiệm tạo hình cạo trọc. Tuy nhiên, kết quả vẫn cho thấy đường nét của nữ ca sĩ không bị ảnh hưởng đáng kể, vẫn đẹp "nét căng", khuôn mặt xinh hài hòa và nổi bật.

Dù đầu trọc, Irene vẫn đẹp (ảnh: X)

Sinh năm 1991, Irene gia nhập SM Entertainment khi đã 18 tuổi, muộn hơn so với nhiều thực tập sinh cùng thời. Sau 5 năm đào tạo, cô ra mắt vào năm 2014 trong đội hình Red Velvet với vai trò trưởng nhóm. Dù không còn ở độ tuổi lý tưởng theo tiêu chuẩn ngành công nghiệp thần tượng, Irene vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt có tỷ lệ cân đối, đường nét sắc sảo và khí chất khác biệt. Ngay từ giai đoạn đầu, Irene đã được xác định là trung tâm visual của nhóm.

Irene là visual nức tiếng của Kpop

Trong giai đoạn từ 2016 đến 2019, Irene đạt đỉnh cao danh tiếng khi liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân tại Hàn Quốc. Cùng với thành công của Red Velvet qua các sản phẩm như Russian Roulette, Red Flavor, Bad Boy hay Psycho, hình ảnh của Irene được phủ sóng rộng rãi, giúp cô trở thành một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu cho thế hệ idol thứ ba. Năm 2020, hoạt động unit cùng Seulgi với ca khúc Monster tiếp tục củng cố sức hút cá nhân, cho thấy vị trí của Irene không chỉ phụ thuộc vào hoạt động nhóm.

Mọi hình ảnh của Irene đều gây sốt vì quá đẹp (ảnh: X)

Về mặt thẩm mỹ, Irene thường được nhắc đến như một trường hợp điển hình của “tỉ lệ vàng” trong khuôn mặt. Các đặc điểm như sống mũi cao, cấu trúc gương mặt cân đối, đôi mắt có chiều sâu và làn da sáng màu tạo nên tổng thể hài hòa. Bên cạnh đó, phong thái kiêu kì, sang trọng, vẻ ngoài “băng lãnh” giúp cô duy trì hình ảnh khác biệt so với xu hướng dễ thương phổ biến của nhiều thần tượng nữ.

Irene là thành viên có nhận diện cao nhất của Red Velvet, nhiều năm làm trụ cột hút fan và được công ty nâng đỡ cho nhiều tài nguyên nhờ thế mạnh ngoại hình. Tuy nhiên, sự nghiệp Irene không phải là 1 đường thẳng bằng phẳng. Tháng 10/2020, Irene vướng vào tranh cãi lớn liên quan đến thái độ làm việc khi bị một biên tập viên thời trang công khai chỉ trích. Sự việc nhanh chóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân, buộc Irene phải lên tiếng xin lỗi và tạm dừng nhiều hoạt động. Một số hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, các dự án nghệ thuật bị trì hoãn và hoạt động của Red Velvet cũng gián đoạn 2 năm.

Sau giai đoạn khủng hoảng, Irene quay trở lại với thái độ hận trọng hơn. Những năm gần đây, Red Velvet phát hành các sản phẩm như Chill Kill hay Cosmic , nhưng không còn đạt mức độ bùng nổ như giai đoạn trước. Năm 2025, các thành viên cũng lần lượt đến kỳ gia hạn hợp đồng với SM, trong đó có Wendy và Yeri quyết định rời công ty. Red Velvet bước vào trạng thái đóng băng hoạt động, chưa có kế hoạch trở lại với đội hình đầy đủ.

Irene đã debut solo vào năm 2024 (ảnh: rednote)

Năm 2024, Irene ra mắt solo với album Like A Flower , thu hút sự chú ý chủ yếu nhờ hình ảnh cá nhân thay vì yếu tố âm nhạc. Dù tranh cãi trong quá khứ vẫn ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ từ công chúng, mỗi lần xuất hiện của Irene vẫn tạo ra lượng tương tác lớn, chủ yếu xoay quanh ngoại hình. Irene như được thời gian bỏ quên, càng có tuổi càng xinh đẹp khí chất. Sau 12 năm hoạt động, Irene vẫn duy trì vị trí đặc biệt, không chỉ nhờ danh tiếng tích lũy mà còn bởi yếu tố ngoại hình gần như không suy giảm theo thời gian. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí liên tục thay đổi và đào thải nhanh, việc giữ được một hình ảnh ổn định trong thời gian dài là trường hợp hiếm. Điều này lý giải vì sao, bất chấp những biến động trong sự nghiệp, cái tên Irene vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận về chuẩn mực nhan sắc của Kpop.

Irene xinh từ hậu trường

... đến sân khấu (ảnh: X)