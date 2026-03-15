Bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược thu hút khán giả với nội dung mới lạ. Phim được chia thành các vụ án khác nhau, trong đó nam chính Thành (Thanh Sơn) phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao để kéo dài tuổi thọ cho mẹ. Anh nhận được sự giúp đỡ của Linh Chi (Hoàng Hà), vốn là cô bạn thân từ nhỏ sau này mới gặp lại.

Linh Chi có số phận khá bi thảm. Sau khi mẹ qua đời, cha lấy vợ mới nhưng mẹ kế lại là người thâm độc, nhiều lần muốn dồn Linh Chi vào chỗ nguy hiểm. Sau đó, bà ta còn cấu kết với gã luật sư khiến cha của Linh Chi qua đời. Bà thay đổi di chúc, đuổi Linh Chi ra khỏi nhà. Nhờ sự giúp đỡ của Thành mà Linh Chi lấy lại những gì thuộc về mình.

Hoàng Hà và Thanh Sơn được yêu thích trong phim mới

Haid iễn viên được khen diễn xuất ăn ý

Sau đó, Linh Chi cùng Thành thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ở bên nhau, họ dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Cả hai rất hợp nhau, luôn có thể ăn ý tung hứng và trò chuyện vui vẻ. Diễn viên của Thanh Sơn và Hoàng Hà được đánh giá tự nhiên, đẹp đôi bên nhau khiến khán giả thích thú. Bên cạnh hành trình giải cứu của Thành, người xem rất mong chờ sự tiến triển tình cảm của cặp đôi chính. Điều này cho thấy hai diễn viên đã hoàn toàn thổi hồn vào nhân vật, khiến khán giả nhập tâm vào tác phẩm.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng khen ngợi ngoại hình đáng yêu, vẻ đẹp trong trẻo thông minh của nữ chính Hoàng Hà. Hoàng Hà chỉ cao 1m50, phong cách cá tính trẻ trung khác với những mẫu nữ chính dịu dàng sang trọng nữ tính khác. Song điều này không khiến khán giả phản cảm mà càng thấy cô dễ mến hơn, cũng nhanh chóng ấn tượng với mỗi vai diễn của nữ diễn viên.

Không đẹp theo kiểu truyền thống nhưng Hoàng Hoa vẫn thu hút khán giả

Mỗi vai diễn của cô đều rất đa dạng

Ngoài ra, Hoàng Hà cũng được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi. Hoàng Hà sinh năm 1996, hiện tại đã 30 tuổi thế nhưng cô thường xuyên xuất hiện với những nhân vật trẻ hơn tuổi thật của mình. Dáng người nhỏ nhắn, nét đẹp tươi sáng giúp cô dễ dàng hack tuổi trên màn ảnh. Dù đã 30 tuổi, mỗi lần xuất hiện, Hoàng Hà luôn khiến khán giả phải trầm trồ vì cô giống như một nữ sinh 15, 16 tuổi.

Nhiều khán giả so sánh Hoàng Hà với nữ diễn viên Trung Quốc Đàm Tùng Vận, người cũng gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, thường xuyên đảm nhận các vai diễn học sinh dù đã qua tuổi 30.

Xem Đồng Hồ Đếm Ngược, nhiều khán giả cũng cho rằng Hoàng Hà sẽ là người hợp nhất nếu đóng các tác phẩm làm lại từ phim của Đàm Tùng Vận: "Hoàng Hà diễn các vai của Đàm Tùng Vận quá hợp", "Cô ấy cute quá", "Thanh Sơn và Hoàng Hà diễn hay thật", "Quá ăn ý luôn, cả hai đều diễn tự nhiên, thấy tình cảm của hai nhân vật rất dễ thương", "Chị Hoàng Hà ăn gì mà trẻ mãi nhỉ", "chị Hoàng Hà xinh đẹp, dễ thương và siêu đáng yêu luôn ý", "Hoàng Hà diễn tự nhiên quá".

Hoàng Hà được khen trẻ trung hơn tuổi

Khán giả còn gọi cô là "Đàm Tùng Vận Việt Nam"

Ai mà tin được nữ diễn viên đã qua tuổi 30

Hoàng Hà sinh năm 1996, là nữ diễn viên nổi tiếng với danh xưng "nàng thơ" của màn ảnh Việt. Tuy nhiên cô không bó buộc hình ảnh ở một dạng vai diễn nhất định mà có sự đổi mới qua từng tác phẩm. Ba bộ phim nổi bật đã làm nên tên tuổi của Hoàng Hà bao gồm Em Và Trịnh, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Kẻ Ăn Hồn. Ở mỗi tác phẩm, khán giả lại được thấy một hình ảnh khác của Hoàng Hà.

Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Hoàng Hà có gương mặt rất điện ảnh