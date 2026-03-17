Tình chị em có chắc lâu bền: Bạch Lộc "cạch mặt" Ngu Thư Hân vì drama yêu lại bồ bạn căng đét?

Ngày 16/3, tờ Sohu đưa tin blogger giải trí hàng đầu Lưu Đại Chùy tiết lộ Bạch Lộc và Ngu Thư Hân đã cắt đứt quan hệ bạn bè. Theo tìm hiểu của truyền Trung Quốc, Bạch Lộc là người nghỉ chơi, bơ đẹp và tránh Ngu Thư Hân như tránh tà trước. Thậm chí nữ diễn viên sinh năm 1994 còn yêu cầu BTC các sự kiện giải trí lớn không để cô đứng chung sân khấu, không ngồi cùng hàng và đi thảm đỏ trước hoặc sau, chạm mặt Ngu Thư Hân nếu như họ cùng được mời.

Chuyện này ầm ĩ đến mức khi Ngu Thư Hân biết được đã cho người đi hỏi Bạch Lộc cho ra lẽ rằng tại sao người chị em tốt lại cư xử phũ phàng với cô như vậy, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ đối phương. Cuối cùng, mối quan hệ của Bạch Lộc và Ngu Thư Hân "tan đàn xẻ nghé" trong bất hòa.

Theo tờ QQ, nguyên nhân tình bạn của Bạch Lộc và Ngu Thư Hân rạn nứt đến từ việc cả hai đều là tiểu hoa đán hot của Cbiz. Ở hậu trường, ekip của hai bên cạnh tranh dự án rất gay gắt. Dù lại bạn bè, họ vẫn không nể nang và luôn muốn giành "miếng bánh ngon" cho mình. Đặc biệt, Bạch Lộc được cho biết còn cực kỳ bất mãn, không thể chấp nhận được việc Ngu Thư Hân có mối quan hệ mập mờ với tình cũ của cô - mỹ nam Trương Lăng Hách.

Trước đó, Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân vướng nghi vấn bí mật hẹn hò ầm ĩ showbiz Trung Quốc trong cả năm 2024. Nguồn cơn nghi vấn xuất phát từ việc Trương Lăng Hách bất ngờ đăng bài tuyên truyền cho phim mới của Ngu Thư Hân là Vĩnh Dạ Tinh Hà . Cặp đôi từng hợp tác trong 2 bộ phim Thương Lan Quyết và Vân Chi Vũ. Chưa hết, dân tình còn phát hiện Ngu Thư Hân là bạn diễn nữ duy nhất được Trương Lăng Hách đối xử đặc biệt khi đăng ảnh chung lên Instagram (IG), đến cả Bạch Lộc cũng chưa có được đãi ngộ này từ nam diễn viên sinh năm 1997.

Bạch Lộc từng hẹn hò Trương Lăng Hách, nhưng không công khai. Cuối năm 2023, nguồn tin trong giới cho biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chia tay vì bị ông bầu Vu Chính cấm cản. Kể từ đó, mối quan hệ bạn bè giữa Ngu Thư Hân và Bạch Lộc cũng trở nên xa cách, không còn gặp gỡ nhau. Từ đầu năm 2024, họ đã không còn gặp gỡ hay tương tác với nhau trên MXH. Khi tham dự cùng tham dự các sự kiện, Bạch Lộc và Ngu Thư Hân cũng ngồi cách xa nhau.

Nguồn: Sohu, Weibo