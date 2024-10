Từng được ca ngợi là đệ nhất mỹ nam cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng chẳng ai hiểu vì sao La Vân Hi trong những năm gần đây ngoại hình ngày càng xuống sắc, gầy trơ xương đến mức báo động. Bởi vì vóc dáng ngày càng hốc hác, xanh xao mà anh thường xuyên bị mọi người chê bai là không kính nghiệp, nhưng vẫn nhận các dự án trọng điểm để rồi huỷ hoại nó bằng ngoại hình tiều tuỵ, đầy "bất ổn". Trong khi đó, nhiều người hâm mộ lại tỏ ra lo lắng, bất an khi nhìn thấy thần tượng ngày càng ốm yếu, sợ anh đang mắc bệnh nặng. Chính La Vân Hi cũng từng lên tiếng rằng bản thân thuộc tạng người khó tăng cân, dù bản thân đã rất nỗ lực để cải thiện vóc dáng để phù hợp với nhân vật.

Ngoại hình gây sốc của La Vân Hi trước đây

Vào ngày 28/09 vừa qua, La Vân Hi xuất hiện trong buổi khai máy của bộ phim hình sự - phá án Phá Kén. Ngoại hình của nam diễn viên lại được dân tình đem ra "mổ xẻ", nhưng bất ngờ thay, nó lại theo chiều hướng tích cực. Nhiều người nhận xét La Vân Hi đã tăng cân nên gương mặt đầy đặn hơn hẳn, trạng thái tinh thần khoẻ khoắn và tràn đầy năng lượng.

La Vân Hi lột xác về ngoại hình

Không chỉ gây sốt tại thị trường nội địa, mà nhan sắc của anh chàng còn nhận được vô vàn lời tán dương từ fan Việt, đa phần đều thở phào nhẹ nhõm vì La Vân Hi "có da có thịt" đã vượt qua được "kiếp nạn" về ngoại hình.



Một số bình luận của khán giả: - Đội ơn người đã vỗ béo anh thành công. - La Vân Hi ngày càng thăng hạng nhan sắc, ảnh để tóc bạch kim cũng đỉnh lắm. Nói chung là đẹp trai visual lấp lánh. - Lên cân là bật chế độ "lão hoá ngược" liền. - U mê cái nhan sắc ở tầm vũ trụ này, đừng giảm cân nữa nha anh! - Đã lấy lại được phong độ rồi. - Trộm vía đẹp trai phát sáng.

So sánh với những bức ảnh cũ, La Vân Hi thực sự đã tìm lại được "hào quang" nhan sắc mà bản thân từng đánh mất trong nhiều tháng qua.

Một số hình ảnh khác của La Vân Hi tại buổi khai máy Phá Kén: