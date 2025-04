Nhan sắc gây lú của Triệu Vy

Ngày 12/4, trang 163 đưa tin Triệu Vy đã quay video gửi lời chúc tới chương trình Ái-Lạc Vô Giới (Tình yêu và niềm vui không có biên giới), đây là Nhạc hội thể hiện các tác phẩm kinh điển của cố nữ sĩ Quỳnh Dao với mục đích tưởng niệm bà. Đêm nhạc sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 4/5.

Xuất hiện trong video, Triệu Vy chia sẻ: "Dì Quỳnh Dao là một huyền thoại, là niềm tự hào của phái nữ. Các tác phẩm văn học, điện ảnh, truyền hình và âm nhạc của dì đã mang đến những áng văn chương đầy màu sắc, giúp khán giả cảm nhận được sự kỳ diệu của sinh mệnh, sự vĩ đại của cuộc sống, giúp chúng ta cùng trải qua những cảnh xuân tươi đẹp". Kết thúc đoạn ca ngợi, Triệu Vy mới nói "Tôi là Triệu Vy" thể hiện sự tinh tế của nữ diễn viên khi đặt mình ở dưới sự vĩ đại của cố nữ sĩ Quỳnh Dao.

Triệu Vy xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ trong video bày tỏ cảm xúc về nữ sĩ Quỳnh Dao

Theo 163, xuất hiện trong đoạn video, Triệu Vy khiến khán giả bất ngờ với ngoại hình khác biệt khó nhận ra. Nữ diễn viên để mái tóc lạ lẫm, ăn mặc kín đáo khác hẳn phong cách thời thượng thường thấy. Bên cạnh đó, có vẻ như Triệu Vy cũng đã sử dụng bộ lọc làm đẹp khiến làn da của cô trẻ hơn mịn màn nhưng nhưng làm mất đi những nét đặc trưng. Thậm chí, nhiều khán giả còn "lú lẫn" đến mức nhận nhầm Triệu Vy là nghệ sĩ khác như đạo diễn Cao Hiểu Tùng, hay nữ ca sĩ Thượng Văn Tiệp. Bên cạnh đó, gương mặt cô tròn trịa và đầy đặn hơn trước.

Mái tóc mới khiến Triệu Vy bị nhầm với Thượng Văn Tiệp

Ngày 4/12/2024, nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời. Bà là ân nhân giúp Triệu Vy trở thành ngôi sao lớn bằng việc đồng ý để cô thể hiện nhân vật Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Chính vì vậy, Triệu Vy đã lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội sau 3 năm để gửi lời thương tiếc tới Quỳnh Dao.

Triệu Vy nổi danh khắp châu Á nhờ Hoàn Châu Cách Cách

Trong quá khứ Triệu Vy từng có khúc mắc, bị Quỳnh Dao ám chỉ, trách cứ Triệu Vy là người "vong ân bội nghĩa" khi cho biết trong số các diễn viên được bà "dìu dắt", chỉ có Lâm Tâm Như vẫn nhớ đến bà, thường xuyên thăm hỏi. Còn các diễn viên khác trưởng thành từ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của bà, hầu như không ai liên lạc với bà sau khi thành công.

Việc bị chính ân sư ám chỉ vô ơn khiến tên tuổi của Triệu Vy bị ảnh hưởng xấu. Để hóa giải ồn ào, năm 2014, khi tới Đài Loan (Trung Quốc) quảng bá cho bộ phim Gửi Thanh Xuân Mà Ta Sẽ Mất (So Young) do mình đạo diễn, Triệu Vy đã ghé thăm Quỳnh Dao. Nữ diễn viên còn dắt theo con gái đến gặp ân sư. Nữ diễn viên còn cho biết bản thân đã vô cùng hạnh phúc khi Quỳnh Dao đến xem bộ phim đầu tiên do cô làm đạo diễn. Và đây cũng là lần hiếm hoi "Én nhỏ" tới thăm nữ văn sĩ Quỳnh Dao trong nhiều năm qua.

Triệu Vy và Quỳnh Dao từng có khúc mắc nhưng sau đó nữ diễn viên đã tới tận nhà xin lỗi cố nữ sĩ

Vì thế nên, việc Triệu Vy dũng cảm phá luật ngầm, cấm hoạt động trên mạng xã hội để đăng bài tưởng nhớ Quỳnh Dao cũng sẽ khiến cho công chúng có cái nhìn tích cực với cô hơn.