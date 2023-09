Nhan sắc dàn 'chị đẹp' xứ Hàn ở phim kinh điển nhất sự nghiệp

Màn ảnh xứ Kim chi là nơi sản sinh ra rất nhiều mỹ nhân tài năng đình đám. Ngày nay, Hàn Quốc có vô số nữ diễn viên trẻ trung, xinh xắn. Thế nhưng, nhan sắc thời đỉnh cao của các "chị đẹp" như Song Hye Kyo hay Son Ye Jin ở những bộ phim kinh điển vẫn luôn trường tồn trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ.

Song Hye Kyo - "Trái tim mùa thu"

Đôi mắt đượm buồn của Song Hye Kyo trong "Trái tim mùa thu".

Song Hye Kyo được mệnh danh là nữ hoàng truyền hình của làng phim Hàn. Trong sự nghiệp, cô từng nhiều lần khuynh đảo màn ảnh nhỏ với những câu chuyện tình yêu lay động lòng người. Thế nhưng nếu phải chỉ ra bộ phim mà khán giả sẽ lập tức nghĩ tới khi nhắc về minh tinh 41 tuổi, đó chắc chắn phải là "Trái tim mùa thu".

Bên cạnh nội dung hay, một lý do quan trọng khác giúp "Trái tim mùa thu" đạt được thành công vang dội, đó là diễn xuất và nhan sắc của Song Hye Kyo. Cô gây thương nhớ cho khán giả bằng vẻ đẹp thuần khiết cùng đôi mắt đượm buồn khi thể hiện vai Yoon Eun Suh, một cô gái phải chịu rất nhiều bi kịch.

Son Ye Jin - "Cổ điển"

"Cổ điển" là một trong những bộ phim hay nhất sự nghiệp của Son Ye Jin.

Nếu như Song Hye Kyo là nữ hoàng truyền hình, vậy thì Son Ye Jin lại là bảo chứng doanh thu trên màn ảnh rộng. Cô có rất nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất. Tuy nhiên, nếu được hỏi đâu là bộ phim tiêu biểu nhất của Son Ye Jin, tin rằng rất nhiều người sẽ có chung một đáp án, đó là "Cổ điển".

Đây không chỉ là tác phẩm tiêu biểu của Son Ye Jin, mà còn là một trong những bản tình ca đẹp nhất từng được tạo nên ở làng điện ảnh xứ Hàn. Thời điểm đóng phim, Son Ye Jin còn đang ở độ tuổi đôi mươi. Với nhan sắc chỉ cần nhìn là không thể quên của mình, cô đã chiếm trọn tình cảm của rất nhiều thế hệ khán giả và được ưu ái gọi bằng biệt danh "tình đầu quốc dân".

Kim Tae Hee - "Chuyện tình Havard"

Nhắc tới Kim Tae Hee, khán giả sẽ ngay lập tức nghĩ về bộ phim "Chuyện tình Havard".

Đã có Song Hye Kyo và Son Ye Jin thì dĩ nhiên không thể thiếu Kim Tae Hee. Giống như hai cái tên kể trên, Kim Tae Hee cũng là một tượng đài bất hủ trong lòng khán giả châu Á nói chung và khán giả Việt Nam nói riêng.

Ở thời kỳ hoàng kim, Kim Tae Hee có nhiều bộ phim tạo tiếng vang lớn, nhưng được nhớ tới nhiều nhất chắc chắn vẫn là "Chuyện tình Havard" đóng cùng tài tử Kim Rae Won. Tin rằng với rất nhiều người, hình ảnh cô nàng Lee So In xinh xắn, tươi trẻ do Kim Tae Hee khắc họa từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp Hàn Quốc.

Kim Hee Sun - "Thần thoại"

Kim Hee Sun trong bộ phim "Thần thoại" đình đám một thời.

Kim Hee Sun cũng là một trong những "chị đẹp" có sự nghiệp hiển hách tại xứ Hàn. Thế nhưng với khán giả Việt thuộc thế hệ 8x và 9x, họ lại nhớ mãi không quên Kim Hee Sun vì một bộ phim Hoa ngữ, đó là "Thần thoại".

Cho đến thời điểm hiện tại, tin chắc rằng nhiều người vẫn còn nhớ như in dáng vẻ mỹ lệ mà bi thương của Kim Hee Sun khi vào vai công chúa Ngọc Thấu, cô nàng có mối tình đau lòng với chàng tướng quân Mông Nghị. Hai người yêu nhau, thế nhưng số phận lại khiến Ngọc Thấu phải vào cung để trở thành Lệ phi của vua nước Tần.

Ha Ji Won - "Hoàng hậu Ki"

Nhan sắc và diễn xuất của Ha Ji Won từng góp phần giúp "Hoàng hậu Ki" khuynh đảo màn ảnh nhỏ.

Giống như những gương mặt kể trên, Ha Ji Won là một đại minh tinh của màn ảnh Hàn ngữ với nhiều vai diễn đỉnh cao, trong đó bao gồm Hoàng hậu Ki ở bộ phim cùng tên. Cô đã mang đến cho khán giả một Hoàng hậu Ki xinh đẹp, quyền lực, quyến rũ, đầy bản lĩnh nhưng cũng rất mực nặng tình.

Diễn xuất đỉnh còn nhan sắc của Ha Ji Won đã góp phần giúp Hoàng hậu Ki chiếm lấy một vị trí không thể thay thế trong lòng các khán giả yêu phim cổ trang Hàn. Cho những ai chưa biết, vào năm 2019, bom tấn của Ha Ji Won thậm chí còn nằm ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam.