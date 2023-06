Nhan sắc con gái tỷ phú vừa kết hôn với Thái tử Jordan

Ngày 1/6, hôn lễ hoàng gia được mong chờ nhất năm 2023 giữa Thái tử Jordan Hussein và cô dâu Rajwa al-Saif diễn ra tại Cung điện Zahran ở thủ đô Amman của Jordan. Sự kiện nhận được sự chú ý lớn khi truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới và có sự tham dự của những khách mời quan trọng như Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden hay Hoàng tử William và Công nương Kate của Anh.

Như mọi hôn lễ khác, nhan sắc cô dâu là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Thái tử phi Rajwa al-Saif không khiến truyền thông và dư luận quốc tế thất vọng. Daily Mail ví cô như nàng công chúa cổ tích bước ra đời thực.

Rajwa học đại học ở Mỹ. Năm 2017, cô tốt nghiệp bằng cử nhân kiến trúc loại Giỏi của Đại học Syracuse (New York). Cô cũng có bằng về Truyền thông Hình ảnh của Học viện Thiết kế và Kinh doanh Thời trang (Fashion Institute of Design and Merchandising) ở Los Angeles.

Rời trường đại học, cô làm việc cho một công ty kiến trúc ở Los Angeles. Năm 2022, cô được nhận vào làm tại công ty thiết kế Designlab Experience ở Riyadh.

