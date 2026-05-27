Mới đây, CLB bóng đá Ninh Bình đã công bố HLV trưởng Chu Đình Nghiêm với bản hợp đồng dài hạn có thời hạn đến năm 2029. Ban lãnh đạo Ninh Bình FC cũng khẳng định sẽ trao toàn quyền quyết định về mặt chuyên môn, từ xây dựng lối chơi đến kế hoạch chuyển nhượng cho chiến lược gia sinh năm 1972, nhằm hiện thực hóa tham vọng vươn tầm và xây dựng bản sắc bền vững cho CLB.

Trong buổi lễ, sự xuất hiện của chủ tịch đội bóng - Nguyễn Ngọc Mỹ Anh khiến dân tình chú ý. Chủ tịch của Ninh Bình FC diện váy đen thanh lịch và lối trang điểm tự nhiên, nữ chủ tịch trẻ tuổi nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi ống kính truyền thông nhờ gương mặt khả ái, phong thái tự tin và rạng rỡ.

Chủ tịch CLB Ninh Bình Mỹ Anh trong ngày công bố HLV Chu Đình Nghiêm

Mỹ Anh sở hữu gương mặt khả ái

Ái nữ bầu Thụy tiếp quản đội bóng từ đầu mùa giải

Sinh năm 2001, ái nữ của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá nước nhà với tư cách là vị nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất từng điều hành một câu lạc bộ chuyên nghiệp tại giải V.League. Được biết, con gái lớn của Bầu Thụy sở hữu nền tảng học vấn vô cùng đáng nể khi đi du học từ năm 12 tuổi. Trở về nước sau thời gian dài tích lũy kiến thức tại nước ngoài, cô đang dần tiếp quản các mảng kinh doanh quan trọng từ gia đình, và bóng đá chính là thử thách đầu tiên của nữ doanh nhân Gen Z này.

Sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trên cương vị lãnh đạo tại CLB Ninh Bình, kết hợp cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Bầu Thụy, đang thổi một làn gió mới đầy trẻ trung và chuyên nghiệp vào bản đồ bóng đá Việt Nam. Việc đưa về hàng loạt ngôi sao đình đám thời gian qua, và mới nhất là bản hợp đồng "bom tấn" với HLV Chu Đình Nghiêm, đã minh chứng rõ nét cho tư duy làm bóng đá táo bạo, quyết đoán của đội bóng.

Theo kế hoạch, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bắt đầu bắt tay vào công việc ngay lập tức. Trận đấu ra mắt của ông sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V.League 2025/26.

Ảnh: Ninh Bình FC