Làm mẹ chồng mà cứ thích "thao túng tâm lý" thì chỉ có già trong cô đơn: Tôi chọn làm "đồng minh", tội gì dằn mặt nhau cho mệt!

Nói thẳng ra, làm mẹ chồng mà cứ thích đóng vai "nữ hoàng quyền lực" trong nhà thì chỉ có lỗ vốn. Thời buổi này, con dâu nó không còn là đứa trẻ con để mình muốn nắn sao thì nắn. Cứ thích dùng chiêu "thao túng tâm lý", soi mói từng cọng hành, cái chổi thì kết quả cuối cùng chỉ có một: Con trai thì khó xử, con dâu thì tìm cách "lánh nạn", còn mình thì ngồi một góc mà tự hỏi sao về già lại cô đơn. Thay vì mất công dằn mặt nhau cho mệt người, tôi chọn cách khôn ngoan hơn: Làm "đồng minh" với con dâu để mà hưởng ké cái sướng!

Đừng tưởng "thao túng" là thắng, thực ra là đang tự đào hố chôn mình!

Nhiều bà mẹ chồng cứ hay có cái kiểu: "Nhà này là nhà của tôi, cô về đây phải theo phép tắc của tôi". Rồi thì bắt đầu soi từ cách nó nấu bát canh đến việc nó mua cái túi xách mới. Thậm chí có bà còn tinh vi hơn, dùng chiêu "than nghèo kể khổ", giả vờ ốm đau để bắt con dâu phải cung phụng theo ý mình. Nhưng các bà quên mất một điều: Con dâu thời nay nó có học, có tiền và có cả sự tự tôn. Nó nhịn là vì nó thương chồng, nhưng cái gì cũng có giới hạn.

Cứ thử thao túng nó đi, rồi các bà sẽ thấy: Tết nhất nó kiếm cớ về ngoại, cuối tuần nó đưa con đi chơi riêng, quà cáp thì nó mua cho xong nghĩa vụ chứ chẳng có tí tình cảm nào. Cái "uy" của mẹ chồng lúc đó chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất chính là mình. Ngồi trong căn nhà rộng thênh thang mà chẳng ai muốn trò chuyện, chẳng ai muốn tâm sự thật lòng, cái đó gọi là "già trong cô đơn" chứ chẳng phải quyền lực gì đâu.

Làm "đồng minh" với con dâu - Cái sướng này mới là sướng thật!

Tôi nói thật, làm mẹ chồng mà biết "điều" một tí thì đời nó lên hương hẳn. Khi mình đứng về phía con dâu, coi nó như đồng minh, mình sẽ nhận được những cái "lợi" sát sườn mà chẳng cần phải tranh giành:

- Được con dâu "chiều" thật lòng: Khi nó thấy mình tâm lý, không soi mói, nó sẽ tự khắc muốn mua cho mình bộ quần áo đẹp, đưa mình đi ăn món ngon, hay rủ mình đi du lịch cùng. Cái đó là nó tự nguyện, nên mình hưởng nó mới sướng, chứ không phải kiểu mình đòi hỏi mà nó miễn cưỡng đưa.

- Con trai nó nể mình hơn: Thấy mẹ và vợ hòa thuận, thằng con trai nó nhẹ cả người. Nó sẽ thấy mẹ mình sao mà tuyệt vời, sao mà bao dung, thế là nó lại càng hiếu thảo với mình hơn. Một mũi tên trúng hai đích, tội gì không làm?

- Được rảnh tay rảnh chân: Con dâu nó thấy mình thoải mái, nó sẽ tự giác lo toan việc nhà, chăm sóc con cái theo ý nó (mà thường thì nó lo còn tốt hơn mình). Mình cứ việc đi tập dưỡng sinh, đi chơi với bạn già, thỉnh thoảng sang bế cháu một tí cho vui thôi. Thế mới là hưởng thụ tuổi già chứ!

Bí kíp "mẹ chồng quốc dân": Mắt nhắm mắt mở mà sống!

Muốn làm đồng minh thì trước hết phải bỏ cái thói "biết tuốt" đi. Chuyện của vợ chồng nó, tốt nhất là mắt nhắm mắt mở. Nó mua đồ hiệu kệ nó, nó cho con ăn dặm kiểu gì kệ nó, nó ngủ nướng đến trưa cũng kệ nó. Miễn là tụi nó hạnh phúc, tiền tụi nó làm ra thì mình can thiệp làm gì cho mang tiếng "hắc ám".

Hãy học cách khen ngợi con dâu nhiều hơn. Một câu: "Dạo này con chọn quần áo cho mẹ đẹp quá" hay "Món này con nấu lạ miệng mà ngon nhỉ" nó có mất gì đâu, mà lại làm cho không khí trong nhà nhẹ nhàng hẳn. Đừng bao giờ mang con dâu nhà mình đi so sánh với "con dâu nhà người ta". Mỗi người một tính, mình trân trọng cái tốt của nó thì nó mới trân trọng mình.

Đời người ngắn ngủi, về già cái quý nhất là tình cảm gia đình, là sự ấm áp của con cháu. Đừng vì chút sĩ diện hão hay cái uy mẹ chồng lỗi thời mà đẩy mình vào thế cô độc. Chọn làm "đồng minh" với con dâu không phải là mình yếu thế, mà là mình quá khôn ngoan để biết cách tận hưởng cái sướng của tuổi già một cách trọn vẹn nhất.

Dằn mặt nhau làm gì cho mệt, cứ yêu thương nhau đi, rồi cái sướng nó tự tìm đến thôi!