Nhân lúc Tefal đang sale sốc giảm sâu các chị em nhanh tay hốt ngay 6 sản phẩm này

1. Nồi chiên không dầu 4.2 lít

Trong cơn sốt mang tên nồi chiên không dầu thì sản phẩm đến từ thương hiệu Tefal cũng kịp chiếm một vị trí nổi bật trong lòng các chị em nội trợ Việt. Vẻ ngoài sang, xịn với màn hình cảm ứng cho phép bạn dễ dàng lựa chọn các chế độ nướng khác nhau khiến người dùng đặc biệt yêu thích.

Dung tích giỏ chiên lớn có thể nướng gà nguyên con, phù hợp với nhu cầu sử dụng của đại bộ phận gia đình Việt. Thêm vào đó, các bộ phận có thể tháo rời đều an toàn khi dùng máy rửa bát cũng là điểm cộng của sản phẩm này.

2. Nồi áp suất điện 6 lít

Với 15 chương trình được cài đặt sẵn và 2 chức năng đặc biệt, nồi áp suất điện của Tefal chính là một chiếc máy đa năng mang đến người dùng những bữa ăn phong phú, đa dạng. Sản phẩm cũng giúp bạn rút ngắn thời gian nấu nướng, tiết kiệm thời gian. Đây cũng là ưu điểm chính khiến cho sản phẩm được các chị em nội trợ đánh giá cao.

So với nhiều loại nồi ấp suất trên thị trường, nồi của Tefal còn được đánh giá cao hơn nhờ bảng điều khiển cảm ứng hiển thị tiếng Việt, thuận tiện cho mọi người dễ dàng sử dụng nấu nướng hàng ngày.

3. Máy xay sinh tố, làm sữa hạt và nấu đa năng

Không chỉ là máy xay sinh tố đơn thuần, sản phẩm của Tefal chính là một mẫu máy đa năng với 8 menu nóng lạnh như sữa đậu nành, sữa bắp, kem, sữa lắc...Được trang bị công nghệ Powelix và lưỡi dao 6 cánh sắc bén, máy xay Tefal có thể xay nhuyễn và mịn mọi loại thực phẩm.

Đặc biệt tính năng an toàn của máy xay Tefal khiến rất nhiều chị em nội trợ yêu thích. Với tính năng an toàn này thì chỉ khi người dùng lắp cối khít với thân máy, sản phẩm mới có thể hoạt động. Do đó, máy xay sinh tố Tefal xứng đáng là món đồ gia dụng có mặt trong căn bếp của mọi gia đình.

4. Nồi cơm điện tử 1.8 lít

Thiết kế thanh lịch, nhỏ gọn của nồi cơm điện Tefal dễ dàng chiếm được cảm tình của các chị em. Với khả năng nấu cơm chín nhanh, tiết kiệm điện nhờ công nghệ tản nhiệt đa chiều và công suất 750w, sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của các gia đình có 4-6 thành viên.

Bên cạnh khả năng nấu cơm ấn tượng, sản phẩm còn có các chế độ nấu đa dạng như hâm nóng, nấu cháo, nấu súp, hầm đồ ăn. Chính sự tiện dụng này giúp cho nồi cơm điện tử Tefal trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình Việt.

5. Bàn ủi hơi nước đứng

Nhắc đến bàn là hơi nước, sản phẩm của Tefal luôn là lựa chọn hàng đầu với nhiều gia đình. Bàn là hơi nước Tefal có thể khởi động trong 45 giây cho bạn sử dụng nhanh chóng khi cần đến. Đặc biệt, cầu ủi thông minh với 3 góc ủi xoay chiều linh hoạt rất thuận tiện cho người dùng.

Bàn là hơi nước của Tefal trang bị công nghệ nén hơi áp suất cao 5 BARs phun hơi cực mạnh, nhờ vậy có thể là phẳng mọi chất liệu quần áo từ loại thường gặp như cotton, lụa đến các chất vải dày như loại vải dạ, vải tweed.

6. Chảo chống dính đáy từ

Nhắc đến Tefal không thể không nói tới những mẫu chảo chống dính đáy từ đáp ứng nhu cầu sử dụng xào nấu hàng ngày của mọi gia đình. Chảo được làm từ chất liệu hợp kim nhôm, có tính năng hấp thu và tỏa nhiệt tốt, giúp thực phẩm nấu chín nhanh và đều, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm điện năng và gas. Bởi vậy, qua nhiều năm nhưng chảo của Tefal vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt.