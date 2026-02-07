Nhận không ra “con gái Trấn Thành”

Đó chính là diễn viên nhí Ngân Chi - cô bé từng vào vai con gái Trấn Thành trong bộ phim điện ảnh trăm tỷ Bố Già năm 2021.

Thời điểm ấy, Ngân Chi mới 11 tuổi, gây thiện cảm với gương mặt tròn trịa, đôi mắt to và vẻ ngoài đáng yêu đúng chuẩn “con gái quốc dân” trên màn ảnh. Vai diễn để lại dấu ấn rõ nét, giúp sao nhí được khán giả nhớ mặt gọi tên, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật song song với việc học tập.

Ngân Chi vào vai Bù Tọt - con gái ông Sang (Trấn Thành) trong bản điện ảnh của Bố Già năm 2021.

Thời điểm này cô bé 10 tuổi, ra nét em bé học tiểu học - đáng yêu, dễ thương.

Bẵng đi 4 năm, mới đây, hình ảnh Ngân Chi xuất hiện tại một dự án phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí “nhận không ra” cô bé năm nào khi chứng kiến diện mạo hiện tại của Ngân Chi ở tuổi 15 xinh xắn, ra dáng thiếu nữ với visual ngày càng nổi bật.

Vẻ ngoài của nữ diễn viên nhí trong sự kiện ra mắt phim Mùi Phở ở TP.HCM hôm 5/2 gây chú ý.

Ở độ tuổi dậy thì, Ngân Chi được nhận xét là “dậy thì thành công” với gương mặt thanh thoát hơn, đường nét hài hòa, vóc dáng mảnh mai.

Khoảng một năm trở lại đây, Ngân Chi ít xuất hiện trong các sự kiện, dành phần lớn thời gian cho việc học tập nên sự xuất hiện lần này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng liên tục để lại những bình luận khen ngợi: “Không nhận ra ‘bù tọt’ luôn nè, xinh xuất sắc”, “Hồi nhỏ nét tròn tròn dễ thương mà lớn lên nhìn khác hẳn, thanh mảnh với ngọt ngào ghê”, “Cứ tưởng sao nữ trẻ nào luôn, không nghĩ là bé đóng Bố Già”, hay “Hoa hậu tương lai đây rồi”,....

Nhan sắc Ngân Chi bây giờ.

Ngân Chi trong bộ ảnh Tết 2025.

Nhiều ý kiến còn so sánh Ngân Chi với Bảo Ngọc - sao nhí đình đám từng được gọi là “hoa hậu tương lai” của Vbiz.

Không cần trang điểm cầu kỳ hay tạo hình quá phức tạp, những khoảnh khắc đời thường của cô bé vẫn ghi điểm nhờ nét trong trẻo, nhẹ nhàng đúng lứa tuổi. Chính vẻ đẹp tự nhiên, không gồng gánh hình ảnh người lớn quá sớm này khiến Ngân Chi được nhiều khán giả yêu mến.

Bén duyên với nghệ thuật thứ bảy từ năm lên 4 tuổi, Ngân Chi - là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh Việt.

Dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng "gia tài" diễn xuất của Ngân Chi đã khủng cỡ này, có thể kể đến một vài cái tên viral như: Bố Già, Lật Mặt 7, Nắng 3, Vu Quy Đại Náo, Anh Thầy Ngôi Sao, Đôi Mắt Âm Dương, Ở Đây Có Nắng…

Cô bé hiện tại sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 112 nghìn follower, fanpage Facebook có khoảng gần 95 nghìn người theo dõi.

Một số hình ảnh đời thường của Ngân Chi thời gian gần đây: