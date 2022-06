Nhân đôi sự hài lòng với dòng máy hút bụi "êm ái trải nghiệm, đẹp mắt phần nhìn" từ LG

Máy hút bụi không chỉ "làm sạch" mà còn "làm đẹp" không gian



Với yêu cầu ngày càng cao về một chuẩn sống hiện đại, các thiết bị điện tử vận hành tốt thôi vẫn chưa đủ, mà còn cần sự hài hòa khi đặt vào một không gian chung, để làm đẹp tổng thể không gian sống.

Với thế hệ máy hút bụi LG CordZero™ All In One Tower mới, những bàn tay thiết kế và khối óc tài hoa đã tạo ra thế hệ máy hút bụi không chỉ dừng ở khả năng làm sạch tuyệt vời, lau hút sạch 99,99% kể cả bụi mịn 0.5 micromet, mà còn là điểm nhấn sang trọng làm đẹp không gian sống.

Êm ái trải nghiệm, đẹp mắt phần nhìn "nâng tầm" không gian sống

"Ngoại hình sang trọng, kết cấu thông minh" là ấn tượng đầu tiên mà chiếc máy mang lại. Với tông màu be trung tính và tinh tế, LG CordZero™ All In One Tower dễ dàng hòa hợp với đa dạng không gian nội thất.

Dấu ấn tinh tế cho không gian sống hiện đại

Vẫn đầy đủ phụ kiện, nhưng cách chiếc máy được thiết kế lại tự thân tạo ra những không gian cất trữ cho riêng nó. Người sử dụng có thể cất trữ gọn gàng tất cả phụ kiện vệ sinh trong cùng một tháp, tránh thất lạc những phụ kiện quan trọng. Tất cả trong một mà vẫn gọn gàng, tinh tế, LG CordZero™ All In One Tower là minh chứng cho "công năng" và "vẻ đẹp" có thể song hành.

Nhân đôi hiệu quả, việc nhà "chu toàn" mà không vất vả

Cũng như người phụ nữ hiện đại "giỏi việc nước, đảm việc nhà", LG CordZero™ All-in-one cũng "best of both worlds", như một định nghĩa mới về chu toàn của thời hiện đại.

"Vẫn dọn nhà thật sạch, nhưng lại tiết kiệm thời gian" - nhờ đầu lau hút cùng lúc Power Drive™ Mop. Thiết kế "thấu hiểu nỗi lòng" người sử dụng khi có thể vừa hút dọn, vừa lau nhà cùng lúc, giúp giảm thiểu tối đa các bước dọn dẹp.

Đầu lau hút Power Drive™ Mop - vẫn dọn nhà thật sạch, lại tiết kiệm thời gian

"Vẫn không một hạt bụi vấn vương, nhưng lại không tốn công thường xuyên vệ sinh, đổ bụi" - nhờ tháp đổ bụi tự động Auto Empty™ hoàn toàn khép kín, đảm bảo không thoát bụi bẩn ra không gian.Thùng chứa sẽ được tự động làm sạch khi đặt cây hút bụi trở vào tháp. Đặc biệt LG CordZero còn sở hữu chế độ diệt khuẩn bụi rác trong túi rác bằng UVC LED giúp ức chế vi khuẩn, nấm mốc, các tác nhân gây hại phát tán ngược lại vào không gian.

Hệ thống đổ bụi tự động Auto Empty™ - không bụi vấn vương, lại không tốn công thường xuyên vệ sinh, đổ bụi

"Vẫn nhẹ nhàng linh hoạt, mà không phải gián đoạn giữa chừng" nhờ 2 tấm pin kép Dual Battery™, đảm bảo thời lượng lên đến 2 tiếng dọn dẹp diễn ra trơn tru, tránh tình trạng bất ngờ cạn pin.

2 tấm pin kép Dual Battery™ - vẫn nhẹ nhàng linh hoạt, mà không phải gián đoạn giữa chừng

Vừa được tạo tác tinh giản sang trọng, vừa chu toàn mọi công năng dọn dẹp, tháp hút bụi LG CordZero™ All-in-one sẽ là trợ lý toàn năng cho gia đình bạn.

Tháp hút bụi All-in-one tower từ LG: Giải pháp toàn diện, hút mọi lo toan

Khám phá thế hệ máy hút bụi đột phá "tất cả trong một" LG CordZero với All-in-one Tower - thiết kế tháp khác biệt, tinh tế bên ngoài, mạnh mẽ bên trong, "hút sạch" mọi lo toan để nhà sạch gọn thật chu toàn: https://www.lg.com/vn/may-hut-bui/lg-a9t-ultra

https://afamily.vn/nhan-doi-su-hai-long-voi-dong-may-hut-bui-em-ai-trai-nghiem-dep-mat-phan-nhin-tu-lg-20220611070308382.chn