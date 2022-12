Nhận dạng kẻ trộm đâm 2 vợ chồng giáo viên thương vong

Ngày 30-12, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lực lượng truy bắt kẻ trộm đâm 2 vợ chồng thương vong ở xã Mão Điền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) vào rạng sáng cùng ngày.



Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: A.A.

Theo thông báo của cơ quan chức năng, khoảng 2 giờ sáng 30-12, nhà ông N.T.G. (53 tuổi, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền) bị kẻ gian đột nhập. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra xác định nghi phạm đã dùng dao sát hại ông G, gây thương tích cho vợ ông G. rồi trộm cắp nhiều tài sản trước khi bỏ đi.

Cơ quan chức năng công bố đặc điểm nhận dạng của đối tượng là nam giới, độ tuổi khoảng 30-50, cao khoảng từ 1,65 đến 1,75 m, mặc quần áo thể thao màu đen có kẻ dọc phản quang tại đùi trái, chân đi tất màu đen, không đi giày dép.

Cơ quan công an phát thông báo đề nghị người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Khi có các thông tin liên quan đến vụ án và đối tượng, người dân cần cung cấp ngay cho cơ quan công an.

Cơ quan công an cũng đề nghị các gia đình có camera an ninh xung quanh nhà ông G. cần chủ động rà soát, trích xuất dữ liệu trong khoảng thời gian 1-3 giờ ngày 30-12. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, người dân cần lập tức báo cho cơ quan công an.

Được biết, 2 vợ chồng nạn nhân là giáo viên công tác trên địa bàn.