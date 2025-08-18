Từ sáng ngày hôm nay (18/8), trên mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một đối tượng cầm dao chém liên tiếp 3 người. Những hình ảnh trong đoạn clip khiến dư luận không khỏi "rùng mình" với sự táo tợn của đối tượng.

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17/8, tại khu vực chợ hoa quả đầu mối Hải Phòng thuộc phường Hồng Bàng. Trong clip, 3 người đang ngồi trong phòng: 2 người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc, người đàn ông ngồi dưới đất sử dụng điện thoại.

Bất ngờ, một đối tượng đội mũ bảo hiểm, mặc áo đen lao vào bên trong. Đối tượng cầm dao chém liên tiếp về phía người đàn ông đang ngồi dưới đất, khiến người này ngã gục xuống. Sau đó, đối tượng lao về phía 2 người phụ nữ, tiếp tục ra tay trong sự hoảng loạn của các nạn nhân.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn cầm dao, chạy lên cầu thang. Trong lúc này, 2 người phụ nữ tìm cách chạy ra ngoài tri hô.

Hình ảnh đối tượng chém liên tiếp vào người nạn nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin trên báo Lao Động, đối tượng mặc áo đen trong clip được xác định là Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên, Hải Phòng). 3 người bị chém là anh H.Đ.H (SN 1999, trú tỉnh Phú Thọ), anh N.A.V (SN 1996, trú phường An Biên, Hải Phòng) và chị V.T.K.A (SN1995, trú xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng). 3 nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu nghi là do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Tú và điều tra, xử lý theo quy định.