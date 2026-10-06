Liên quan đến vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong, sáng 6/10, ông Huỳnh Minh Kiên - Bí thư Đảng uỷ xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đã đến gia đình chị N.T.L.H. (nạn nhân) thăm hỏi, động viên. Dịp này, xã đã trao hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, nhiều hàng xóm, đồng nghiệp người mẹ đã đến thăm hỏi, chia buồn và lo hậu sự cho cháu V.N.T.K. (6 tuổi).

Lãnh đạo xã Năm Căn đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Thời khắc vây bắt kẻ thủ ác

Là người chứng kiến vụ việc, ông N. (trú cùng xã) cho biết, chiều 5/10, khi ông đang uống cà phê tại quán gần nhà nạn nhân thì nghe tiếng la lớn nên chạy ra xem. Ông thấy bé gái lớn (cháu V.N.B.C., 11 tuổi) ngồi bên đường, mặt đầy máu. Cạnh đó, một người đàn ông (Trần Chí Công) đang cầm dao chém người phụ nữ (chị N.T.L.H.).

"Lúc đó, tôi thấy tình hình quá nguy cấp nên cùng anh em công an tìm cách khống chế đối tượng gây án", ông N kể.

Theo lời ông N., khi lực lượng chức năng dùng vòi nước xịt, Công bỏ chạy. Ông N. lấy một cây sào phơi quần áo gần đó cùng mọi người đuổi bắt Công.

Khi bị lực lượng công an cùng người dân truy đuổi, khống chế, Công chống trả quyết liệt, nhiều lần cầm dao quay lại tấn công những người ngăn cản.

Theo ông N., thời điểm đó, có một người cầm cây gỗ đã đánh trúng vào tay cầm dao của Công, buộc đối tượng phải buông hung khí, lúc này lực lượng công an và người dân mới lao vào khống chế được Công.

"Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, thấy đối tượng không còn hung khí là lao vào cùng mọi người khống chế đối tượng để ngăn anh ta tiếp tục chém người", ông N. nói.

Ông N. - nhân chứng kể lại giây phút khống chế người đàn ông chém 3 mẹ con ở Cà Mau.

Theo người dân địa phương, chị N.T.L.H. sống cùng 3 người con, con gái lớn 11 tuổi, hai con nhỏ sinh đôi cùng 6 tuổi (1 trai, 1 gái), chồng đã mất hơn 5 năm. Chị H. là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn.

Thời điểm xảy ra vụ án, may mắn người con trai 6 tuổi (song sinh với bé gái tử vong) của cô giáo không có nhà nên thoát nạn.

Nghi ngờ ghen tuông

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, nghi phạm Trần Chí Công và chị N.T.L.H. có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ như chồng khoảng 4 năm. Công nghi ngờ chị H. có mối quan hệ với người khác nên lấy dao rượt chém cả 3 mẹ con.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 17h20 ngày 5/10, chị N.T.L.H. chở 2 con gái (6 tuổi và 11 tuổi) từ trường về nhà. Khi đến khu vực ấp 3, xã Năm Căn, 3 mẹ con chị H. bất ngờ bị nghi phạm Trần Chí Công (SN 1986) dùng dao tấn công.

Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nặng, bé gái 6 tuổi tử vong tại bệnh viện. Chị H. và cháu V.N.B.C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị với nhiều vết thương.

Đoạn đường xảy ra vụ việc.

Sáng cùng ngày (6/10), thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, khi nhập viện, chị H. được chẩn đoán bị vết thương vùng cổ; cháu C. nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, có vết thương hở ở vùng mũi, cổ và đứt lìa ngón tay 2 bên.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ cấp cứu, chị C. và cháu H. được thở oxy, bù dịch và phẫu thuật điều trị các vết thương.

Tới sáng nay, cả 2 mẹ con chị C. và cháu H. đã tỉnh, tiếp tục được thở oxy, bù dịch, kháng sinh, giảm đau, truyền máu, hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc đặc biệt tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Đối tượng Trần Chí Công đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.