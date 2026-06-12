Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam N.T.M.N. (21 tuổi; ngụ phường Vĩnh Trạch) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, N. sống cùng con ruột là N.G.B. (4 tuổi) tại một nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Trạch.

Trưa 25-3, trong lúc N. nấu ăn thì B. chạy chơi quanh khu vực bếp nóng và không nghe lời nhắc nhở của mẹ. Lúc này, N. đã dùng tay đánh mạnh vào mặt làm B. ngã đập đầu xuống nền gạch.

Khi phát hiện con có biểu hiện bất thường, ngày 29-3, N. đưa B. đến bệnh viện điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em nên thông báo cơ quan chức năng. Mặc dù được tích cực điều trị nhưng B. đã tử vong vào ngày 31-3.

Công an tỉnh Cà Mau cho rằng trẻ em là đối tượng cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính môi trường gia đình. Những hành vi tưởng chừng xuất phát từ việc "dạy dỗ", "răn đe" nhưng khi vượt quá giới hạn có thể để lại những tổn thương nặng nề, thậm chí cướp đi tính mạng của trẻ.

Công an khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, trang bị kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử phù hợp trong quá trình nuôi dạy con. Khi trẻ mắc lỗi hoặc không nghe lời, cần lựa chọn các biện pháp giáo dục tích cực, tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.