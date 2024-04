Nhận biết sớm dấu hiệu bệnh gút và cách hỗ trợ điều trị hiệu quả

Vì sao cần nhận biết sớm dấu hiệu của bệnh gút?



Bệnh gút là một bệnh lý gây ra bởi sự tích tụ axit uric trong máu, khiến axit uric lắng đọng dưới dạng tinh thể urat ở trong các khớp tay chân, gây ra những cơn đau nhức dữ dội, sưng tấy và thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

Việc nhận biết sớm dấu hiệu của bệnh gút sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian điều trị. Đồng thời giảm nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như: Sỏi thận, suy thận, tổn thương khớp. Và quan trọng nhất, việc điều trị sớm sẽ giảm bớt các cơn đau nhức giúp bạn vận động dễ dàng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

5 dấu hiệu "báo động" sớm của bệnh gút

Đau nhức khớp: Cơn đau thường xuất hiện đột ngột và dữ dội vào ban đêm, đặc biệt là ở ngón chân cái sau đó lan dần sang các khớp khác.

Sưng tấy khớp: Khớp bị sưng, nóng đỏ và có thể kèm theo cảm giác căng tức.

Xuất hiện các hạt tophi: Đây là những cục u nhỏ, cứng, nằm dưới da quanh các khớp.

Đau nhức bất chợt, dữ dội: Người bệnh gặp cảm giác đau nhức khớp trong khoảng 5 đến 7 ngày sau đó giảm dần. Tuy diễn ra ngắn hạn, nhưng cơn đau có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Cảm giác mệt mỏi, uể oải: Cơ thể mệt mỏi không rõ nguyên nhân có thể là tín hiệu đầu tiên cảnh báo nguy cơ mắc bệnh gút.

Gút khiến người bệnh đau nhức dữ dội ở các khớp

Cách hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh gút

Bổ sung nhiều Vitamin C: Thay vì sử dụng thuốc giảm đau và thuốc giảm axit uric trong thời gian dài không tốt cho gan, thận, gây loét bao tử, cách giảm axit uric tự nhiên tốt nhất là bổ sung nhiều vitamin C. Ít ai biết rằng, quả Amalaki Ấn Độ lại là "nữ hoàng" vitamin C với hàm lượng cao gấp 20 lần so với cam. Chính vì thế, nhiều người đã sử dụng Amalaki như một giải pháp đẩy lùi bệnh gút tiết kiệm và hiệu quả.

Hạn chế ăn thực phẩm chứa nhiều purin: Nội tạng động vật, thịt đỏ, hải sản, nấm là những thực phẩm chứa nhiều purin dẫn đến tăng axit uric trong máu.

Tăng cường ăn rau xanh: Bổ sung chất xơ sẽ giúp cơ thể giảm khả năng hấp thu purin, từ đó giảm lượng axit uric được tạo ra.

Quả Amalaki - "Vị cứu tinh" từ thiên nhiên cho người bệnh gút

Amalaki Ấn Độ là một loại quả chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Giảm axit uric: Amalaki chứa hàm lượng cao vitamin C, polyphenol và flavonoid hỗ trợ chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa axit uric dư thừa trong máu từ đó giảm nguy cơ hình thành tinh thể urat gây sưng tấy và cơn đau gút.

Chống viêm hiệu quả: Các hoạt chất trong Amalaki giúp ức chế các enzyme gây viêm, giúp giảm đau nhức khớp ở người bị gút.

Quả Amalaki Ấn Độ có khả năng giảm axit uric mạnh mẽ

Bảo vệ thận: Amalaki có khả năng thúc đẩy quá trình đào thải axit uric qua đường bài tiết, giảm gánh nặng cho thận và ngăn ngừa biến chứng gút.

Tăng cường sức khỏe: Đây là loại quả giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gout Aid– Viên uống từ Mỹ hỗ trợ giảm axit uric an toàn, hiệu quả

Thay vì sử dụng thuốc tây y, nhiều người đang hướng đến sử dụng thực phẩm bổ sung từ thiên nhiên để điều trị bệnh gút bởi ưu điểm không gây hại lên gan, thận đồng thời mang lại công dụng giảm nồng độ axit uric trong máu một cách tự nhiên và mang lại hiệu quả lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gout Aid từ Mỹ với chiết xuất quả Amalaki Ấn Độ và quả anh đào chua

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gout Aid từ Mỹ là sản phẩm hiện đang được nhiều người tin dùng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh gút. Sản phẩm được sản xuất và đóng gói hoàn toàn tại nhà máy tiểu bang New Jersey - USA – Thuộc Vitamins For Life thương hiệu trên 40 năm tại Mỹ.



Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gout Aid chứa công thức đặc biệt kết hợp chiết xuất Quả Amalaki Ấn Độ và Quả anh đào chua (Tart Cherry), đây là những loại thảo dược giàu vitamin C giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng ở người bị gout, dùng cho người có chỉ số acid uric cao.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gout Aid hiện đang có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại website .

Liên hệ ngay Hotline 1800 1229 để nhận tư vấn miễn phí.

Công ty TNHH DAVIMIN

Địa chỉ: Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.