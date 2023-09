Nhạc sĩ Vũ Thành An công bố trao tác quyền âm nhạc vì mục đích thiện nguyện

Trong buổi họp báo vào chiều 8/9/2023, nhạc sĩ Vũ Thành An đã chính thức công bố một tâm nguyện lớn đối với toàn bộ kho tàng âm nhạc của chính mình. Đó chuyển nhượng lại quyền sở hữu tác quyền tất cả các tác phẩm âm nhạc của ông cho Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là nữ ca sĩ Ngọc Châm, người học trò mà ông yêu quý, với mục đích thiện nguyện.

Được biết, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đề nghị ca sĩ Ngọc Châm sẽ là người thừa kế, đón nhận và sở hữu tác quyền toàn bộ kho tàng âm nhạc của ông, với mục đích sẽ sử dụng phần lớn số tiền đó cho các hoạt động thiện nguyện, làm đẹp cho đời, giúp những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, phát triển những tài năng âm nhạc trẻ.

Việc này đã được nhạc sĩ chuẩn bị từ ba năm trước nhưng nay mới có cơ hội về Việt Nam để công bố chính thức. Trong bức thư tay của mình, nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ: "Thời gian tới, Vũ Thành An sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu (không giới hạn về không gian và thời gian), trên môi trường internet toàn cầu... các tác phẩm do Vũ Thành An sở hữu sang Công ty cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm...".

Theo tiết lộ từ phía nhạc sĩ Vũ Thành An, hiện ông có khoảng hơn 100 sáng tác mới, chưa phổ biến. Toàn bộ các sáng tác này trong khối di sản âm nhạc đồ sộ của ông sẽ giao cho Ngọc Châm và Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ bảo vệ, khai thác. Theo tiết lộ từ phía ca sĩ Ngọc Châm, sau này, bên cạnh việc sử dụng số tiền từ tác quyền và việc khai thác âm nhạc Vũ Thành An cho mục đích thiện nguyện, nhạc sĩ Vũ Thành An và công ty sẽ sớm thành lập Quỹ giải thưởng âm nhạc mang tên nhạc sĩ cho thể loại âm nhạc tình ca, đặc biệt hướng đến việc khuyến khích các tài năng trẻ trong lĩnh vực sáng tác…

“Với ý nghĩa cao đẹp mà nhạc sĩ Vũ Thành An đã gửi gắm, nhân đây, bên cạnh quyết tâm phát huy di sản của nhạc sĩ Vũ Thành An vào mục đích thiện nguyện, tôi cũng mong muốn lan tỏa tinh thần “nghe nhạc có ý thức” và cách hành xử văn minh khi sử dụng âm nhạc, tôn trọng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người sáng tác”- ca sĩ Ngọc Châm nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Vũ Thành An, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1943 tại Nam Định, là một trong những nhạc sĩ nổi bật dòng nhạc tình ca của Việt Nam. Tên tuổi của Vũ Thành An gắn liền với các “Bài không tên…”, “Đời đá vàng”, “Tình khúc thứ nhất”, “Em đến thăm anh đêm ba mươi”… Âm nhạc Vũ Thành An đã được lớp lớp thế hệ nghệ sĩ Việt Nam hát, giúp nhiều người trong số họ thành danh. Nhiều nghệ sĩ đã thực hiện album nhạc của ông như danh ca Tuấn Ngọc, Ý Lan, Bằng Kiều, Lệ Quyên…