Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngồi ghế nóng Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Tối 27/9, tại Đà Nẵng, buổi họp báo khởi động Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới truyền thông. Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt sinh viên xuất sắc, hội tụ đủ các yếu tố Sắc đẹp – Trí tuệ – Bản lĩnh – Giàu lòng nhân ái, qua đó trở thành những đại sứ lan tỏa thông điệp hòa bình đến cộng đồng.

Điểm nhấn tại họp báo chính là sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong hai vai trò: thành viên ban giám khảo và tác giả ca khúc chủ đề Shine for Peace. Xuất hiện với phong thái lịch lãm, tác giả Nhật ký của mẹ cho biết anh bị cuốn hút bởi thông điệp mà cuộc thi muốn truyền tải, đồng thời xem đây là cơ hội để đồng hành cùng thế hệ trẻ trong việc kiến tạo những giá trị nhân văn.

“Các cuộc thi sắc đẹp sinh viên không chỉ dừng lại ở chuyện đoạt vương miện, mà còn là sân chơi để các bạn cọ xát, học hỏi và trưởng thành. Tôi muốn đồng hành để khuyến khích các bạn thể hiện hết khả năng của mình, kể cả khi còn thiếu sót thì vẫn có cơ hội hoàn thiện hơn”, anh chia sẻ.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ anh mất hơn hai tuần để hoàn thành ca khúc Shine for Peace. Tác phẩm có giai điệu trẻ trung, ca từ gần gũi, kết hợp lời tiếng Anh, nhằm truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình theo phong cách hiện đại. Người thể hiện ca khúc là ca sĩ Duyên Quỳnh – gương mặt được chọn nhờ sự trẻ trung và năng lượng tích cực phù hợp với tinh thần sinh viên.

“Ban tổ chức tin rằng Duyên Quỳnh sẽ đồng hành cùng ca khúc để lan tỏa thông điệp này đến đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ”, Nguyễn Văn Chung cho biết.

Ở vai trò giám khảo, Nguyễn Văn Chung cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở sự khắt khe, mà ở khả năng động viên thí sinh. Anh đánh giá cao sự lan tỏa năng lượng tích cực qua câu chuyện, cách ứng xử và khả năng truyền cảm hứng: “Để xứng đáng với danh hiệu cao nhất, các bạn phải thuyết phục được khán giả và ban giám khảo bằng chính hành động, lời nói và cách sống của mình”.

Ngoài Nguyễn Văn Chung, dàn giám khảo còn có NSƯT Bùi Như Lai, nhà báo Ngô Bá Lục, diễn viên Hứa Vĩ Văn và người mẫu Vũ Linh.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 do TPA Entertainment tổ chức, với giấy phép từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng. Điểm mới năm nay là hành trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm các danh hiệu đặc biệt như: Đại sứ sinh viên vì hòa bình, Đại sứ nhân ái, Đại sứ tài năng và Đại sứ khởi nghiệp sáng tạo.

Đêm chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tối 28/12 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Thí sinh đăng quang sẽ nhận phần thưởng trị giá 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học và nhiều quyền lợi khác.

Với thông điệp về hòa bình và sự đầu tư chỉn chu, cuộc thi hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi ý nghĩa, đồng thời giới thiệu hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.