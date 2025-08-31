Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao tặng bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi

Chiều ngày 30/8/2025, trong khuôn khổ triển lãm đặc biệt “80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chính thức trao tặng bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và ra mắt cuốn sách Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần vì trẻ thơ, đồng thời khẳng định vai trò của VOV không chỉ là “Tiếng nói quốc gia” trong 80 năm qua, mà còn là điểm tựa nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, âm nhạc cho thế hệ tương lai.

Những sáng tác của Nguyễn Văn Chung, từ Nhật ký của mẹ đến hàng trăm ca khúc trong trẻo dành cho thiếu nhi, đã đi vào đời sống, trở thành hành trang ký ức của nhiều thế hệ học trò. Việc trao tặng bản quyền lần này không chỉ là sự cống hiến cá nhân của một nhạc sĩ, mà còn mở ra cơ hội để các ca khúc được vang lên trên sóng quốc gia, tiếp cận hàng triệu thính giả nhỏ tuổi ở mọi miền đất nước.

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Kha Thoa – Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam đại diện tiếp nhận hợp đồng bản quyền từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Chia sẻ về hành trình sáng tác, anh cho biết: “Tôi bắt đầu viết ca khúc thiếu nhi từ năm 2012, trong khoảng 8 năm đã sáng tác hơn 300 bài hát với nhiều chủ đề gắn liền với từng giai đoạn trưởng thành của trẻ nhỏ. Khi các em còn bé, âm nhạc xoay quanh gia đình, ông bà, cha mẹ. Lớn hơn chút nữa, các em gắn bó với thầy cô, bạn bè, rồi quan tâm đến Trung thu, Giáng sinh, Tết. Khi trưởng thành hơn, trẻ bắt đầu tò mò về thiên nhiên, cây cỏ, muông thú, những câu chuyện cổ tích… Tôi mong muốn dựng nên một ‘khu vườn âm nhạc thiếu nhi mới’, gần gũi với thế giới quan của trẻ hôm nay.”

Nhạc sĩ cũng bày tỏ mong muốn VOV – với những chương trình dành riêng cho thiếu nhi – sẽ là cầu nối đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng nhỏ tuổi: “Tôi có thể sáng tác, nhưng để những giai điệu ấy lan tỏa, cần sự chung tay của một cơ quan truyền thông quốc gia. Tôi tin rằng, nhờ VOV, các ca khúc này sẽ trở thành món quà tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn, tạo nên một tuổi thơ đẹp cho các em.”

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – nhấn mạnh: “Trong 80 năm qua, VOV không chỉ đồng hành cùng đất nước qua những thời khắc lịch sử, mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là âm nhạc thiếu nhi. Hôm nay, khi được nhận 300 ca khúc từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, chúng tôi xúc động vì đây không chỉ là món quà nghệ thuật, mà còn là sự tiếp nối cho nỗ lực làm mới đời sống âm nhạc, khơi dậy khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc.”

Ông cũng khẳng định VOV sẽ khai thác hiệu quả nguồn ca khúc quý báu này qua hệ thống phát thanh, nền tảng số và các chương trình ca nhạc, nhằm đưa giai điệu trong sáng, lành mạnh đến với thiếu nhi cả nước.

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giới thiệu cuốn sách Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình – tác phẩm ghi lại hành trình sáng tác, cảm hứng âm nhạc và khát vọng lan tỏa thông điệp nhân văn.

PGS.TS. Nguyễn Bá Cường – Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Sư phạm – cùng tác giả đã trao tặng ấn phẩm này cho đại diện lãnh đạo VOV.

Điểm đặc biệt, cuốn sách được thiết kế như một ấn phẩm đa phương tiện, tích hợp truyện kể, tranh minh họa, âm nhạc và video chia sẻ của tác giả qua mã QR, tái hiện chặng đường trưởng thành từ tuổi thơ đến gia đình, từ ký ức đến khát vọng hòa bình.

Tại triển lãm “80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước”, gian trưng bày của VOV trở thành tâm điểm, tái hiện lịch sử bằng hình thức “nghe – nhìn – chạm”. Khu Thanh âm lịch sử đưa công chúng trở về với những dấu mốc: từ tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945, lời hiệu triệu Toàn quốc kháng chiến, đến khúc ca chiến thắng 30/4/1975 và âm thanh của đất nước trong đại dịch Covid-19.



