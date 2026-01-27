Nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo đoạt giải Tinh hoa sân khấu tại Tinh hoa Việt 2025

Ở hạng mục Tinh hoa sân khấu, Giấc mơ Chí Phèo cạnh tranh cùng loạt tác phẩm “nặng ký” như nhạc kịch Lửa từ đất (đạo diễn Cao Ngọc Ánh Nhà hát Tuổi trẻ), vở chèo Nặng gánh Sơn Hà (đạo diễn Thúy Mùi Nhà hát Chèo Hà Nội), vở cải lương Nhật thực (đạo diễn Lê Nguyên Đạt Sân khấu Sen Việt) và vở kịch Lá đơn thứ 72 (đạo diễn Lê Tiến Thọ Sân khấu Lệ Ngọc).

Đây đều là những tác phẩm được đầu tư công phu, có nhiều tìm tòi sáng tạo, ghi dấu ấn chuyên môn và tạo được sức hút bền bỉ với công chúng trong thời gian qua.

Trước đó, Giấc mơ Chí Phèo từng giành giải Xuất sắc tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, đồng thời được biểu diễn liên tục trong nhiều đêm tại Nhà hát Hồ Gươm với tỷ lệ lấp đầy khán phòng cao. Tác phẩm không chỉ cho thấy chất lượng nghệ thuật vững vàng mà còn trở thành một điểm sáng của đời sống văn hóa Hà Nội năm 2025, góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thành công của Giấc mơ Chí Phèo đến từ cách tiếp cận mới mẻ khi dung hòa giá trị cổ điển của văn học Việt Nam với ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại. Tác phẩm giữ được tinh thần và thông điệp nhân văn cốt lõi từ nguyên tác, đồng thời thổi vào đó hơi thở đương đại bằng lối kể chuyện hài hước, giàu màu sắc, cùng hệ thống âm nhạc, ánh sáng, mỹ thuật, phục trang và đạo cụ được xử lý đồng bộ, sáng tạo. Nhờ vậy, dù Chí Phèo từng được chuyển thể qua nhiều loại hình như điện ảnh, kịch nói, chèo hay cải lương, phiên bản nhạc kịch vẫn mang lại cảm giác trẻ trung, tươi mới mà không đánh mất chiều sâu tư tưởng.

Thành công của vở diễn là kết quả từ sự cống hiến bền bỉ của tập thể nghệ sĩ, diễn viên và cán bộ, công nhân viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Vở diễn không chỉ nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả, mà còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Để tạo nên sức hấp dẫn của vở diễn, ngoài sự tâm huyết, tận tuỵ của NSND Tấn Minh (chỉ đạo nghệ thuật), nhạc sỹ Dương Cầm (Tổng đạo diễn Giám đốc âm nhạc).

Đây cũng là “giấc mơ” được Tấn Minh Giám đốc Nhà hát cùng nhạc sĩ Dương Cầm ấp ủ trong nhiều năm, từng bước thử nghiệm đưa nhạc kịch vào các kỳ hội diễn qua những tác phẩm như Trở về (HCV 2015), Hà Nội Ngày, tháng, năm (2018), Tôi đọc báo sáng nay (2021)… Trải qua quá trình tích lũy, đến Giấc mơ Chí Phèo, nhạc kịch mới thực sự được định hình trọn vẹn với đầy đủ đặc trưng của thể loại.

Bên cạnh dấu ấn của ê-kíp sáng tạo gồm biên kịch Đinh Tiến Dũng, đạo diễn sân khấu – nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, vở diễn còn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hoàng Anh Tú, Khánh Hòa cùng nhiều ca sĩ, diễn viên trẻ, nhạc công và ê-kíp kỹ thuật. Sự phối hợp đồng bộ của một tập thể lớn đã tạo nên sức sống bền bỉ cho tác phẩm, giúp vở diễn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả lẫn sự ghi nhận từ giới chuyên môn.

Giải thưởng Tinh hoa Việt được tổ chức với mục tiêu tôn vinh các giá trị văn hóa – nghệ thuật tiêu biểu, khẳng định vai trò của sáng tạo nghệ thuật trong phát triển bền vững đất nước và bồi đắp tinh thần dân tộc. Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ nhiều gương mặt uy tín như Vương Duy Biên, Trần Ly Ly, Vi Kiến Thành, Bùi Tuấn Dũng, Huy Tuấn, Nguyễn Hải Phong, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Đăng Khang và Nguyễn Quỳnh Trang.