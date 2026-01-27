Diễn biến sốc vụ nữ ca sĩ bị thiếu gia “cắm sừng” sau vài ngày cưới: Netizen chỉ biết phán "quá đáng thương"

Vụ việc nữ ca sĩ đình đám Trung Quốc - Trần Tuyết Ngưng, dính tin bị thiếu gia Lý Thụy Tân phản bội chỉ sau vài ngày cưới đã khiến dư luận châu Á dậy sóng. Trong diễn biến mới nhất, Lý Thụy Tân tiếp tục "xát muối vào tim" vợ khi công khai đã có con riêng.

Trong tâm thư mới công bố, thiếu gia họ Lý cho biết đứa trẻ nằm ngoài ý muốn, đồng thời khẳng định mẹ của em bé... không phải bạn gái cũ của anh: "Sau khi biết tin mang thai, đối phương bày tỏ nguyện vọng muốn giữ lại em bé và sinh con, nên cuối cùng tôi đã tôn trọng ý muốn này của cô ấy". Lý Thụy Tân cũng nhấn mạnh dù mối liên hệ với người phụ nữ này đã hoàn toàn chấm dứt nhưng anh vẫn chi trả 30 ngàn NDT (113 triệu đồng) tiền cấp dưỡng cho con mỗi tháng. Chưa hết, Lý Thụy Tân còn dõng dạc tuyên bố tình cảm của vợ chồng anh hiện vẫn rất ổn định.

Lý Thụy Tân gây sốc khi công bố đã có con riêng trước khi kết hôn với Trần Tuyết Ngưng. Ảnh: Weibo

Việc Lý Thụy Tân khẳng định mẹ của đứa bé không phải bạn gái cũ của anh đã khiến công chúng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thậm chí, 1 bộ phận netizen còn đặt ra nghi vấn thiếu gia này có quá khứ chơi bời và từng có quan hệ tình 1 đêm với cô gái nói trên.

Đáng nói, tính tới thời điểm hiện tại, Trần Tuyết Ngưng vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về nghi vấn chồng cô ngoại tình. Ngay cả tới khi Lý Thụy Tân công bố có con riêng, mỹ nhân họ Trần vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Từ đây, nhiều fan cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 2001 đang bị ông xã thao túng, kiểm soát. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi xót thương cho người đẹp họ Trần.

Lý Thụy Tân bị chỉ trích tơi bời sau tuyên bố có con riêng. Ảnh: Sohu

Trần Tuyết Ngưng - Lý Thụy Tân bắt đầu qua lại, hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái. Tới tháng 11 cùng năm, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Vào ngày 17/1 vừa qua, 2 người họ tổ chức hôn lễ linh đình thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ai dè chỉ sau đó khoảng 1 tuần, ông xã Trần Tuyết Ngưng đã bị tố ngoại tình.

Theo tờ 163 đưa tin vào sáng 25/1, Lý Thụy Tân bị tung loạt tin nhắn ngoại tình nhạy cảm, còn được cho là lộ hẳn hóa đơn vào khách sạn với tiểu tam. Chưa dừng lại ở đó, thiếu gia họ Lý còn bị cáo buộc có nhiều nhân tình, hẹn hò loạt mỹ nhân cùng lúc.

Cụ thể, Lý Thụy Tân bị tố đi du lịch vui vẻ cùng thí sinh Sáng Tạo Doanh - Hoàn Nhan Gia Di hồi tháng 11 năm ngoái ở thời điểm đã hẹn hò với Trần Tuyết Ngưng. Sau đó 1 tháng, thiếu gia sinh năm 2001 lại tiếp tục lộ khoảnh khắc nghi đang chụp hình cưới với 1 người bạn gái cũ khác để ôn lại tình xưa sau lưng nữ ca sĩ họ Trần.

Lý Thụy Tân bị bóc bằng chứng đi du lịch cùng Hoàng Nhan Gia Di vào tháng 11 năm ngoái khi đang hẹn hò Trần Tuyết Ngưng. Ảnh: Weibo

Lý Thụy Tân được cho là lén lút đi chụp bộ hình cưới với 1 cô bạn gái cũ khác sau lưng nữ ca sĩ họ Trần. Ảnh: Weibo

Giữa tâm bão lùm xùm, Lý Thụy Tân đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Trần Tuyết Ngưng cùng dòng thông điệp: "Mọi chuyện đều ổn cả".

Sau đó, người đăng bài tố Lý Thụy Tân ngoại tình, lộ tin nhắn nhạy cảm và hóa đơn vào khách sạn với tiểu tam cũng vừa lên tiếng xin lỗi, cho biết mình đăng bài nhằm câu view, gây chú ý. Theo đó, những tin nhắn ngoại tình liên quan tới Lý Thụy Tân là sản phẩm được photoshop. Ngoài ra hóa đơn vào khách sạn nghi của anh Lý và tiểu tam cũng bị bóc ra là không trùng khớp với thông tin của khách sạn trong thực tế.

Giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", cô bạn gái cũ cũng khẳng định bộ hình cưới nghi của cô và thiếu gia họ Lý hồi tháng 12 năm ngoái thực ra là ảnh cũ. Thế nhưng, bộ trang phục 2 người diện trong bộ ảnh này chỉ mới được tung ra thị trường vào tháng 9/2025. Vậy nên, Lý Thụy Tân vẫn được cho là đã chụp hình cưới với bạn gái cũ vào thời điểm đang hẹn hò với Trần Tuyết Ngưng.

Lý Thụy Tân đăng ảnh hạnh phúc bên bà xã Trần Tuyết Ngưng ngay giữa tâm bão ồn ào. Ảnh: 163

Trần Tuyết Ngưng sinh năm 2001, nổi tiếng trên diện rộng với nhiều bản hit quốc dân đình đám được nhiều khán giả yêu thích rầm rộ như Màu Xanh, Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em,... Tại Việt Nam, ca khúc Màu Xanh cũng từng gây chú ý lớn và thu hút được lượng người nghe đông đảo.

Được biết, Lý Thụy Tân xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt. Gia đình vị thiếu gia này sở hữu chuỗi khách sạn đẳng cấp và ngôi nhà trị giá 80 triệu NDT (301 tỷ đồng) ở Bắc Kinh.