Đinh Tiến Đạt “lột xác” với phiên bản Rock–Rap của hit Chí Phèo: Hành trình tái sinh sau 20 năm

Hai mươi năm sau khi bản hit cùng tên từng tạo nên cơn sốt trong album Giao Thông (2006), Tiến Đạt đã quyết định “thay áo mới” cho Chí Phèo bằng phiên bản Rock–Rap đầy phóng khoáng, hợp tác cùng ban nhạc Monocycle.

Từ Chí Phèo của văn học đến Chí Phèo của âm nhạc

Nếu Chí Phèo của Nam Cao là tiếng gào thét tuyệt vọng của một con người bị đẩy đến tận cùng bi kịch, thì Chí Phèo 2025 của Đinh Tiến Đạt lại là lời thức tỉnh của những tâm hồn đang lạc lối giữa định kiến xã hội. Với ca từ mạnh mẽ như “Tôi muốn biết tôi là ai / Nhưng trong đầu không thể nhớ ra”, ca khúc đặt ra câu hỏi nhân sinh sâu sắc về bản ngã và sự tha hóa của con người hiện đại.

Bằng cách kết hợp Rap – thể loại của cái tôi cá nhân – và Rock – âm nhạc của sự nổi loạn, Tiến Đạt đã biến “Chí Phèo” thành ẩn dụ cho khát vọng được làm lại, được yêu thương và được trở về đúng với bản thể của mình. Anh chia sẻ: “Hai mươi năm trước, tôi dồn hết bức bối vào từng lời rap. Còn hôm nay, với chặng đường đã qua, phiên bản Rock–Rap 2025 là lời tự sự từ một người đàn ông trưởng thành — vẫn giữ ngọn lửa khát khao nhưng đã học được cách biến tổn thương thành sức mạnh.”

Tiến Đạt và Monocycle

Bản phối Rock–Rap mạnh mẽ, đậm chất nổi loạn

Chí Phèo mở đầu bằng âm trầm u tối của tiếng bass, nối tiếp bởi nhịp trống dồn dập và guitar quắt quay, trước khi được nâng đỡ bằng lớp điện tử nhẹ nhàng ở phần cuối. Sự đối lập giữa u tối và ánh sáng được thể hiện rõ rệt, giống như hành trình của Chí Phèo – từ bóng tối tuyệt vọng đến khát vọng đổi đời.

Ở phần điệp khúc, giọng rock nội lực hòa cùng flow rap sắc bén khiến ca khúc trở nên bùng nổ, dữ dội nhưng cũng đầy cảm xúc. Phiên bản 2025 vì thế không chỉ là “remake” mà là một “tái sinh” – vừa hoài niệm, vừa bứt phá.

“Tôi 30” – Bức chân dung âm nhạc của Tiến Đạt sau 30 năm gắn bó

EP Tôi 30 gồm 6 ca khúc, được ví như hành trình nhìn lại của Đinh Tiến Đạt – một người đàn ông trưởng thành sau ba thập kỷ sống cùng âm nhạc.

EP không chỉ đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp, mà còn là lời tri ân của Tiến Đạt gửi đến khán giả đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm qua.

Hợp tác trong Chí Phèo là ban nhạc Monocycle – nhóm nhạc Rock gồm bốn thành viên Quang Anh Trần, Hà Trà Đá, Minh Lon Ton và Cường Nhóc. Được thành lập từ năm 2012, Monocycle theo đuổi dòng Electronic Core với tinh thần “non-stop” – vòng quay không ngừng nghỉ của cảm xúc và sáng tạo. Chính chất nhạc đậm đặc năng lượng của họ đã giúp Chí Phèo 2025 mang hơi thở mới mẻ, mạnh mẽ và cuốn hút.

Với Chí Phèo, Đinh Tiến Đạt một lần nữa chứng minh rằng anh không ngừng tìm kiếm sự đổi mới, dám bước qua giới hạn cũ để tái sinh – như chính nhân vật trong ca khúc của mình. Sau hai thập kỷ, Mr.D vẫn ở đó – trưởng thành, sâu sắc hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tự do trong từng nhịp beat.



