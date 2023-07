Nhà vô địch quyền anh thế giới sắp đón con thứ 7 chào đời

Hôm qua (3/7), Tyson Fury - Nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới - đã khoe bức ảnh chụp bụng bầu của vợ mình - Paris, khi cô đang nấu ăn. Đây là "thiên thần thứ 7" đang đến với cuộc sống của hai vợ chồng.

Bà mẹ 6 con Paris rạng rỡ trong chiếc váy maxi đen, tóc búi cao (Ảnh: @tysonfury)

Tyson và Paris kết hôn vào năm 2008 và đã có 6 người con. Năm 2016, tinh thần của Tyson Fury xuống dốc, sa đà chất kích thích khiến cuộc hôn nhân của hai người ở trạng thái "báo động" bên bờ vực đổ vỡ.

Tyson luôn ca ngợi và biết ơn người vợ đã cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn đó, thay vì rời đi, để rồi Tyson Fury một lần nữa tỏa sáng như phượng hoàng trỗi dậy từ tro tàn khi trở lại sàn đấu và giành vinh quang.

Tyson và Paris đều là những ông bố, bà mẹ khao khát một gia đình có nhiều thành viên nhí. Họ từng tuyên bố mong muốn có 11 đứa con.

Trong cuốn sách "Love and Fury: The Magic and Mayhem of Life with Tyson" (Tạm dịch: Tình yêu và Cuồng nộ: Sự kỳ diệu và hỗn loạn của cuộc sống với Tyson), Paris viết: "Tyson và tôi luôn có ý định tiếp tục cuộc sống du mục như tuổi thơ của tôi và có một gia đình lớn với ít nhất ba đứa con. Chúng tôi từng nói với nhau có được mười mấy đứa con quả là một điều may mắn".

Tổ ấm của Tyson và Paris

Tuy nhiên, Paris cũng thú nhận rằng lần sinh nở gần nhất của cô gần khá nguy hiểm, khiến cô nghĩ rằng mình không thể tiếp tục sinh thêm con được nữa. Athena - em bé thứ 6 của Paris và Tyson - được sinh ra với nhịp tim nhanh 300 nhịp/phút trong khi chỉ số bình thường chỉ là 120 nhịp/phút.

May mắn, Athena đã chào đời và về nhà bình an vô sự. Paris tiết lộ rằng Tyson khăng khăng rằng Athena sẽ là đứa con cuối cùng của họ. Tuy nhiên, vào tháng 3/2023, Tyson tiết lộ rằng anh và vợ Paris đang mong đợi đứa con thứ 7.

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy đàn con, Fury từng nói: "Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất tôi cần dạy cho con là biết trân trọng giá trị của những đồng tiền chân chính. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng sống tiết kiệm, không vung tay quá trán. Nếu chúng thấy tôi lúc nào cũng phung phí và sống theo lối sống của một ngôi sao, chúng có thể sẽ học theo và vợ chồng tôi thực sự không muốn điều đó".