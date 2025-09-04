Nhà văn nổi tiếng chỉ rõ: Con cái hiếu thảo với mẹ khi lớn lên là vì người mẹ làm đúng 3 điều này!

Trên đời này, bất kể là danh tiếng, địa vị hay vinh quang, cũng không gì sánh bằng được ở bên cạnh mẹ. Nhưng thực tế, có biết bao tình mẫu tử, đi một đoạn rồi nhạt dần, sống cùng nhau rồi lại xa cách.

Thực ra, khi con cái trưởng thành còn muốn thân thiết với mẹ hay không, không phải do huyết thống ràng buộc, mà là xem người mẹ đã gieo trồng hạt giống gì từ thuở ban đầu. Theo nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn (Trung Quốc), những đứa trẻ trưởng thành vẫn giữ được sự gần gũi, hiếu thảo với mẹ, phía sau thường có một người mẹ đầy trí tuệ. Bởi vì họ đã làm đúng 3 điều này, và nhờ đó mới gặt hái được trái ngọt ấy.

Ảnh minh hoạ

01. Biết đặt mình vào vị trí của con, giỏi giao tiếp

Có người nói: "Giáo dục là hoạt động tâm linh đồng điệu, chỉ khi xuất phát từ trái tim thì mới có thể chạm tới nơi sâu thẳm của tâm hồn". Nhiều bà mẹ cảm thấy mình và con "cách một tầng tâm", mà vấn đề thường nằm ở cách giao tiếp.

Giao tiếp thực sự không phải là những lời giáo huấn, mệnh lệnh một chiều, mà là sự thấu hiểu và trao đổi hai chiều. Trẻ nhỏ tuy bé, nhưng cũng có niềm vui, nỗi buồn, sự hoang mang và ấm ức của riêng mình.

Nếu người mẹ chỉ biết trút bỏ cảm xúc của mình, hoặc luôn đòi hỏi con phục tùng, thì sẽ khiến trẻ cảm thấy ngột ngạt và xa cách. Chỉ khi cánh cửa trái tim mở ra, tình yêu mới có thể chảy trọn vẹn, và con cái mới sẵn lòng chia sẻ khi trưởng thành.

"Bản chất sâu xa nhất của sự sống chính là khao khát được nhìn thấy". Bí quyết của giao tiếp chính là để con cảm nhận rằng: mẹ hiểu nỗi ấm ức của con, mẹ quan tâm đến cảm xúc của con.

Mẹ biết "đặt mình vào vị trí con", thì con mới muốn "mở lòng".

Cái cảm giác an toàn khi được thấu hiểu ấy, chính là sợi dây gắn kết bền chặt nhất giúp con cả đời vẫn muốn gần gũi với mẹ. Đừng để những lời lạnh nhạt của bạn làm tổn thương trái tim con đang muốn tìm đến. Hãy ngồi xuống, lắng nghe tiếng lòng của con, bạn sẽ nhận ra, thật ra giữa mẹ và con vốn chẳng có nhiều khoảng cách như vậy.

02. Tôn trọng bình đẳng, tình cảm bền bỉ như dòng chảy

Cách tốt nhất để giành được sự tin tưởng của con cái, chính là dùng thái độ tôn trọng và thấu hiểu, đứng về phía chúng trước tiên. Dù còn nhỏ, nhưng con cũng là một linh hồn độc lập, khát khao được thấu hiểu, được tôn trọng. Xem con như một cá thể bình đẳng, buông bỏ chiếc "ghế quyền uy" của cha mẹ, đó mới là bước đầu để đi vào nội tâm con.

Khi người mẹ học cách nhìn con ngang hàng, thì khoảng không gian do sự tôn trọng ấy tạo ra, lại trở thành mảnh đất màu mỡ để tình thân tự do lớn lên.

Sự thân thiết thật sự không phải là trói buộc, mà là hơi thở tự do sau khi đã tôn trọng ranh giới của nhau.

Yêu con là một bản năng, nhưng tôn trọng con mới là một loại giáo dưỡng. Tình yêu theo bản năng thường mang theo sự chiếm hữu và kiểm soát. Chỉ có sự tôn trọng trong giáo dưỡng, mới có thể nuôi dưỡng nên một tâm hồn vừa độc lập vừa thân thiết.

Hãy coi con là một người độc lập để trò chuyện, chứ không phải là phần kéo dài ý chí của bạn. Hãy nghiêm túc lắng nghe suy nghĩ của con, dù chúng chưa chín chắn. Hãy thận trọng đối diện với lựa chọn của con, cho dù bạn không đồng tình.

Khoảnh khắc người mẹ hạ thấp cái tôi để ngang hàng với con, cũng chính là lúc cánh cửa tâm hồn con mở ra với mẹ.

03. Lấy thân làm gương, trở thành tấm mẫu mực

Mạc Ngôn từng hồi tưởng về mẹ mình: "Mẹ tôi chưa từng đi học, chẳng biết chữ. Nhưng có những lời bà nói, đã khắc sâu trong ký ức, khiến tôi cả đời thụ ích không cùng".

Ông từng kể lại hai câu chuyện về mẹ. Thuở nhỏ, khi theo mẹ đi nhặt lúa ngoài đồng, người canh giữ bất ngờ xuất hiện, tát mẹ ông một cái rồi bỏ đi. Nhiều năm sau, khi gặp lại ông lão tóc bạc chính là người canh giữ năm xưa, Mạc Ngôn muốn báo thù, nhưng bị mẹ ngăn lại.

Mẹ ông nói: "Con à, người đã đánh mẹ năm đó và ông lão trước mặt con bây giờ, không còn là một người nữa". Câu nói ấy đã dạy Mạc Ngôn biết thế nào là khoan dung và thấu hiểu.

Một lần khác vào đêm giao thừa, nhà hiếm hoi được ăn bánh sủi cảo. Một lão ăn mày ghé qua. Mạc Ngôn định mang khoai khô ra cho ông ta, nhưng mẹ lại đưa luôn phần bánh sủi cảo của mình. Trong thời buổi khan hiếm lương thực, được ăn một bữa bánh sủi cảo là vô cùng quý giá, hành động ấy khiến Mạc Ngôn không hiểu nổi.

Nhưng mẹ giải thích: "Mẹ không ăn bánh sủi cảo thì vẫn còn bánh bao để ăn. Nhưng nếu ông ấy không được ăn, có thể sẽ chẳng qua nổi mùa đông này".

Lời nói ấy đã dạy Mạc Ngôn hiểu thế nào là thiện lương và đồng cảm.

Trẻ nhỏ là những nhà quan sát bẩm sinh, cũng là những người bắt chước trực tiếp nhất. Mẹ có nói bao nhiêu đạo lý cũng không bằng một hành động thường ngày của mẹ. Bạn muốn con trở thành kiểu người nào, trước hết chính bạn phải sống như thế.

Giáo dục thực sự vốn dĩ là vô thanh. Nó ẩn chứa trong thái độ của mẹ khi đối nhân xử thế, trong sự lựa chọn khi gặp khó khăn, trong từng ngày bền bỉ kiên trì. Khi con tự hào nói: "Con muốn giống mẹ", ấy chính là thành công cao nhất của giáo dục.

Khi bạn trở thành tấm gương đáng để noi theo, sự gắn bó máu mủ ấy tự nhiên sẽ vượt qua thời gian, mãi mãi bền chặt.

Huyết thống đã cho mẹ và con cơ duyên gặp gỡ. Nhưng điều thực sự giữ cho mối quan hệ thân thiết cả đời, chính là sự thấu hiểu, sự tôn trọng và sự dẫn dắt thầm lặng mà mẹ trao đi.

Khi con ngoái đầu nhìn lại, điều con thấy không chỉ là một bóng dáng tần tảo, mà còn là một tâm hồn đáng tin cậy, luôn muốn đến gần.

Gieo hạt giống thấu hiểu, mới có thể gặt hái trái ngọt thân thiết.

Người mẹ tốt, chính là bến cảng mà con cái cả đời luôn muốn trở về.