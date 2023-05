Nhà trường viết thư cảm ơn gia đình có con học xuất sắc

Ngày 27-5, cô Hồ Thị Minh Sang, Hiệu phó Trường THPT Phan Đăng Lưu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết nhà trường đã tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2022-2023.

Tại buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng cho em Nguyễn Phúc Nhật Ánh - học sinh lớp 12B3, đồng thời trao thư cảm ơn của nhà trường gửi gia đình của học sinh này. Đây là học sinh được Hội đồng thi đua nhà trường chọn là học sinh danh dự toàn trường năm học 2022-2023 và sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp mặt, vinh danh vào đợt tới.

Thư cảm ơn của nhà trường gửi gia đình em Ánh.

Trong thư cảm ơn gia đình do thầy Trần Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu, ký có đoạn: "Trong những học sinh xuất sắc, ghi tên trên bảng vàng nhà trường, đặc biệt kể đến em Nguyễn Phúc Nhật Ánh đã có đóng góp rất nhiều thành tích trong học tập cũng như tham gia các hoạt động".

Gia đình bà Ngô Thị Phước nhận thư cảm ơn của nhà trường.







Cụ thể, năm học 2020-2021, điểm trung bình cả năm (TBCN) đạt 9,4 điểm, cao nhất khối 10, nhì trường; năm học 2021-2022 điểm TBCN đạt 9,4 điểm, cao nhất khối 11 và nhất trường, đạt giải ba môn tin học cấp tỉnh, đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" của Trung ương Đoàn TNCS HCM. Còn năm học 2022-2023, điểm TBCN của Ánh đạt 9,3 điểm đứng nhất khối 12, đạt giải nhất toán cấp tỉnh, giải nhất giải toán máy tính cầm tay 12 cấp tỉnh, giải ba môn tin cấp tỉnh, giải khuyến khích môn tin học (bảng chuyên) cấp tỉnh.

Nguyễn Phúc Nhật Ánh (bìa phải) đạt "học sinh 3 tốt cấp trung ương"

Để có những thành tích trên, ngoài nỗ lực bản thân học sinh, sự tận tình giảng dạy của thầy cô giáo, còn có công ơn dạy dỗ, sự đồng hành, động viên của gia đình em Nguyễn Phúc Nhật Ánh – những người luôn đứng phía sau, thầm lặng, dõi theo và ủng hộ em.

"Chúng tôi xin chúc mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý phụ huynh em Nguyễn Phúc Nhật Ánh đã tin tưởng và gửi gắm con mình học tập tại ngôi Trường THPT Phan Đăng Lưu trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với những thành tích đạt được, em Nguyễn Phúc Nhật Ánh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đạt được ước mơ và hoài bão của mình trong tương lai" – ông Dũng viết trong thư cảm ơn.

Cô Hồ Thị Minh Sang cho biết vào dịp tổng kết các năm học, nhà trường đều mời phụ huynh của học sinh có thành tích xuất sắc, được chọn là học sinh danh dự toàn trường lên để gặp mặt, chúc mừng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hiệu trưởng nhà trường có thư cảm ơn gia đình và mời phụ huynh lên sân khấu tại lễ tổng kết năm học để trao thư.

Nguyễn Phúc Nhật Ánh

Bà Ngô Thị Phước, mẹ của Ánh là người trực tiếp nhận thư cảm ơn từ tay thầy Dũng trao. Bà tỏ ra xúc động và bất ngờ khi nhận được thư này bởi khi con gái đưa giấy mời tham gia lễ tổng kết của nhà trường thì nghĩ rằng chỉ tới dự và chia tay khi con ra trường.

Gia đình bà Phước sinh sống trong căn nhà nhỏ nằm sâu tại một con hẻm ở phường Thuận An, TP Huế. Bà Phước làm nghề nấu nướng, phục vụ đám tiệc, còn chồng thì lao động. Họ có 3 đứa con, trong đó 2 người chị đầu của Ánh đều đã tốt nghiệp đại học đi làm. Do hoàn cảnh khó khăn nên ngoài những buổi lên lớp, Ánh thường xuyên phụ mẹ nấu nướng, bưng bê phục vụ đám tiệc. Từ khi lớp 10, cô học trò miền biển Thuận An còn làm gia sư dạy kèm cho học sinh tiểu học để lấy tiền trang trải cuộc sống và học hành.