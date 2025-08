Mrs Earth Vietnam 2025 – Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam mùa hai – chính thức khởi động với đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 28/9/2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cuộc thi tiếp tục do Phan Oanh Media tổ chức, dưới sự dẫn dắt của Hoa hậu Phan Kim Oanh – Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo.

Ban cố vấn của cuộc thi năm nay do NSND Vương Duy Biên giữ vai trò Trưởng ban. Hội đồng giám khảo quy tụ loạt tên tuổi uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật và sắc đẹp như: NSND Nguyễn Hải, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, diễn viên Thanh Hương, cùng dàn Hoa hậu – Á hậu nổi bật gồm: Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thưa, Nguyễn Thị Huyên, Hoa hậu Sao Mai, Quách Thị Thân, Minh Huệ, Tô Lý, Trương Thị Hải.

Cuộc thi lần đầu được tổ chức vào tháng 6/2024, ghi dấu ấn mạnh mẽ với chiến thắng của Vũ Thị Hoa – thí sinh đến từ Hà Nội, hiện là Thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân. Tháng 11/2024, cô đại diện Việt Nam tham dự Mrs Earth International tại Philippines và xuất sắc giành vương miện cao nhất, làm nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử nhan sắc Việt tại đấu trường dành cho quý bà.

Mrs Earth Vietnam là sân chơi chính thống dành cho phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi, hướng đến vẻ đẹp toàn diện – cả về sắc vóc, trí tuệ lẫn tâm hồn. Đây không chỉ là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình của sự trưởng thành, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Cuộc thi truyền tải nhiều thông điệp tích cực: Tôn vinh phụ nữ hiện đại, dám bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tới phiên bản tốt nhất của chính mình. Lan tỏa lối sống xanh, đề cao trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Khẳng định giá trị nội lực, rằng phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng.

Mrs Earth Vietnam 2025 sẽ tìm ra 01 Hoa hậu và 04 Á hậu, cùng các giải phụ như: Best Intellectual, Best Body, Best Talent, Best Catwalk, Best Face, Best Media. Đặc biệt, người đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Earth International 2025, diễn ra từ ngày 1–10/12/2025 tại Philippines.

Chia sẻ về hành trình trở lại mùa hai, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: "Sau thành công của mùa đầu tiên, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tìm ra những phụ nữ không chỉ đẹp mà còn có học vấn, nhân cách và trái tim vì cộng đồng. Mrs Earth Vietnam không hướng tới hình mẫu 'trẻ mãi không già', mà hướng đến vẻ đẹp của sự từng trải, dũng cảm và nhân văn. Đây là nơi phụ nữ trưởng thành được khẳng định mình – và cũng là nơi truyền cảm hứng cho cộng đồng về một Việt Nam xanh, đẹp và có trách nhiệm".