Vừa qua, lễ vinh danh Play Together Creator Awards do tập đoàn VNGGames đã diễn ra thành công tại TPHCM. Vượt qua nhiều đề cử, Đoàn Hiền - Angel Play (tên thật Đoàn Thị Diệu Hiền) đã xuất sắc đạt danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung của năm".

"Cần sự đều đặn và chân thành"

Trước đó, Đoàn Hiền từng gây sốt trên mạng xã hội với ngoại hình xinh xắn, khả năng dẫn chuyện lưu loát và thường xuyên tổ chức các buổi livestream giao lưu với cộng đồng mạng. Sau nhiều năm cố gắng, cô nàng đã thu về gần 4 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok, và là trở thành nhà sáng tạo nội dung có tiếng trong lĩnh vực Esport.

"Mình vô cùng bất ngờ khi lần đầu được xướng tên ở ngôi vị cao nhất này. Đối với mình, đó là sự ghi nhận cho tất cả công sức mình gầy dựng trong suốt nhiều năm liền", Hiền nói thêm.

Sau lễ vinh danh, Đoàn Hiền - Angel Play đã có những chia sẻ về kinh nghiệm thực tế, giúp các bạn trẻ định hướng rõ hơn con đường sự nghiệp trong ngành giải trí số.

Theo Đoàn Hiền, yếu tố quan trọng nhất để bước chân vào thế giới sáng tạo nội dung là đam mê và kiên trì. "Khi làm video hay livestream, điều quan trọng là mình thực sự thích những gì mình làm. Ban đầu không cần thiết bị quá xịn hay kịch bản hoàn hảo, nhưng cần sự đều đặn và chân thành", cô chia sẻ.

Đoàn Hiền - Angel Play nhấn mạnh, những người mới bắt đầu thường lo lắng về lượt xem hay lượng người theo dõi. Thực tế, tập trung vào chất lượng và trải nghiệm của bản thân sẽ giúp nội dung ngày càng cuốn hút, tạo cộng đồng bền vững hơn.

Ngoài việc sản xuất video, Đoàn Hiền - Angel Play khuyến khích các bạn trẻ học cách quản lý mạng xã hội, tương tác với cộng đồng, và nâng cao kỹ năng dẫn dắt livestream. "Một nhà sáng tạo giỏi không chỉ có kỹ năng Esport hay quay video, mà còn biết kết nối với khán giả, xây dựng phong cách riêng và biết cách học hỏi từ phản hồi", cô nói.

Đối với những bạn muốn trở thành tuyển thủ eSports, Đoàn Hiền - Angel Play lưu ý cần rèn luyện kỹ năng một cách bài bản, tham gia các giải đấu nhỏ, và duy trì tinh thần đồng đội. "Kỹ năng cá nhân quan trọng, nhưng khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực và kiên nhẫn luyện tập mới là điều quyết định", cô nhấn mạnh.

Đoàn Hiền - Angel Play cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc đa dạng hóa nội dung: thử livestream, làm video hướng dẫn, tham gia sự kiện hay hợp tác với các nhà sáng tạo khác. "Mỗi trải nghiệm là cơ hội để học hỏi, nâng cao chất lượng nội dung và phát triển bản thân", cô cho biết.



Cô nàng tin rằng với sự kiên trì và thái độ cầu tiến, giới trẻ hoàn toàn có thể biến đam mê thành công việc chuyên nghiệp, dù là làm nội dung hay theo đuổi con đường thi đấu eSports.

Đoàn Hiền - Angel Play nhắn nhủ tới người trẻ: "Hãy theo đam mê và kiên trì"

Từ một cô gái bắt đầu quay video bằng điện thoại, Đoàn Hiền - Angel Play đã trưởng thành thành nhà sáng tạo có tiếng và là hình mẫu cho nhiều người trẻ. Hành trình của cô cho thấy đam mê, kỷ luật và học hỏi liên tục là nền tảng để thành công trong ngành công nghiệp game đang phát triển nhanh tại Việt Nam.



"Điều quan trọng là đừng sợ thất bại. Mỗi trải nghiệm đều quý giá, và điều quan trọng nhất là giữ lửa đam mê", Đoàn Hiền - Angel Play nhắn nhủ.