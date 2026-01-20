Ai Cập luôn là điểm đến mơ ước trong danh sách của những tín đồ dịch chuyển nhờ sự kỳ vĩ của nền văn minh cổ đại. Mới đây, diễn viên Khánh Vân đã có chuyến hành trình khám phá quốc gia này với chi phí lên đến gần 100 triệu đồng, bao gồm cả chuyến bay quốc tế và nội địa. Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng về một chuyến đi hoàn hảo, nữ diễn viên đã gặp phải sự cố hy hữu ngay tại địa điểm quan trọng nhất: Đại Kim tự tháp Giza.

Trên trang cá nhân, Khánh Vân cho biết Kim tự tháp Giza là nơi cô mong đợi nhất trong toàn bộ hành trình. Dù đã dành ra 2 ngày bay cho cả chặng quốc tế lẫn nội địa và chi trả một khoản kinh phí không nhỏ, cô lại không thể vào bên trong tham quan. Lý do được đưa ra là phía đơn vị lữ hành (tour) đã không đặt trước vé trên hệ thống website, dẫn đến việc nữ diễn viên chỉ có thể đứng nhìn công trình từ phía ngoài cổng.

Khánh Vân chia sẻ sự bức xúc về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của phía đơn vị tổ chức: "Khi tui đến nơi, tui được báo là do không book trên web vé trước nên chỉ tham quan ở ngoài, giờ mà book thì mất thời gian của mọi người, không kịp di chuyển qua địa điểm khác". Nữ diễn viên cũng lên tiếng cảnh báo khán giả về việc một số đơn vị khác tự ý sử dụng hình ảnh chuyến đi của cô để quảng cáo sai sự thật, dù trải nghiệm thực tế không hề trọn vẹn.

Nữ diễn viên chia sẻ mình chỉ được đứng chụp ảnh từ bên ngoài do không có vé vào bên trong kim tự tháp

Tuy nhiên, Đỗ Khánh Vân cũng trải nghiệm chuyến đi theo nhiều kiểu khác nhau, cô nàng còn chụp được nhiều bộ ảnh đẹp ngay trước cổng Kim Tự Tháp. Từ câu chuyện của Đỗ Khánh Vân, nhiều du khách bắt đầu quan tâm hơn đến quy định tham quan tại Ai Cập. Thực tế, quần thể Kim tự tháp Giza có những quy tắc bán vé rất riêng biệt mà nếu không tìm hiểu kỹ, du khách rất dễ rơi vào tình huống tương tự.

Hiện tại, vé vào cổng chỉ cho phép du khách đi dạo trong quần thể di tích và ngắm nhìn các khối kiến trúc từ bên ngoài. Để đi sâu vào bên trong lòng Kim tự tháp Khufu (Kim tự tháp lớn nhất), du khách bắt buộc phải mua một loại vé riêng với số lượng giới hạn mỗi ngày. Ban quản lý thường yêu cầu đặt vé trực tuyến trước qua cổng thông tin chính thức từ 2 - 4 ngày để kiểm soát lưu lượng người, đảm bảo điều kiện bảo tồn hiện vật. Do đó, việc mua vé trực tiếp tại quầy trong các mùa cao điểm du lịch thường rất khó khăn hoặc mất nhiều thời gian chờ đợi.

Kim tự tháp là địa điểm du lịch nổi tiếng, nếu không đặt vé trước thì khó có thể mua trực tiếp tại cổng

Được biết, chi phí vào quần thể Kim Tự Tháp Giza hiện khoảng 540 EGP (tương đương hơn 300 nghìn đồng) cho người lớn, nếu muốn tham quan bên trong kim tự tháp thì cần phải trả thêm 400 EGP (hơn 200 nghìn đồng). Du khách cần phải dự trù khoảng gần 4 triệu đồng cho toàn bộ chuyến đi bao gồm di chuyển, ăn uống hoặc thuê hướng dẫn viên du lịch.

Sự cố của Đỗ Khánh Vân là bài học đắt giá cho cộng đồng du lịch khi lựa chọn các dịch vụ tour trọn gói. Để tránh những tranh chấp không đáng có và đảm bảo quyền lợi, du khách cần lưu ý các vấn đề sau trước khi khởi hành: