Nhà sạch chính là phong thủy tốt nhất: Người xưa dặn 4 chỗ trong nhà càng “để trống” càng dễ hút tài lộc

Nhưng theo quan niệm phong thủy lẫn kinh nghiệm sống của người xưa, một ngôi nhà quá chật chội lại dễ khiến dòng khí trong nhà bị bế tắc.

Người xưa thường nói một câu rất đơn giản: “Nhà sạch là phong thủy tốt nhất”.

Sạch ở đây không chỉ là lau dọn thường xuyên, mà còn là biết giữ những khoảng trống cần thiết để không gian thông thoáng. Khi gió và ánh sáng có thể lưu chuyển tự nhiên, ngôi nhà sẽ trở nên dễ chịu hơn, tâm trạng con người cũng nhẹ nhõm hơn.

Đặc biệt, dù nhà rộng hay nhỏ, 4 vị trí sau càng nên giữ gọn gàng và “để trống” hợp lý.

1. Lối vào nhà: Nơi quyết định “khí” của cả ngôi nhà

Trong phong thủy, cửa ra vào được xem là nơi đón khí của ngôi nhà.

Nếu bước vào nhà mà thấy giày dép vứt bừa bãi, thùng hàng chất đống, áo khoác treo khắp nơi, cảm giác đầu tiên thường là ngột ngạt và mệt mỏi.

Ngược lại, một lối vào gọn gàng sẽ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi mở cửa.

Để khu vực này luôn thoáng:

- Giày dép nên được cất trong tủ

- Chỉ để lại vài đôi thường dùng

- Có thể bố trí một kệ nhỏ để chìa khóa và túi xách

Không gian lối vào càng gọn gàng, dòng năng lượng vào nhà càng thông suốt, giúp cả căn nhà có cảm giác dễ chịu hơn.

2. Mặt bếp: Càng gọn càng giữ được “lửa” của gia đình

Nhà bếp là nơi dễ bị bừa bộn nhất trong nhà.

Nồi chiên không dầu, lò vi sóng, gia vị, chai lọ, dao thớt… nếu tất cả đều đặt trên mặt bàn bếp thì việc nấu nướng sẽ trở nên chật chội và khó chịu.

Theo phong thủy, bếp tượng trưng cho tài lộc và sức khỏe của gia đình. Một khu vực bếp quá rối mắt sẽ khiến không gian mất đi sự cân bằng.

Những gia đình sống gọn gàng thường giữ một nguyên tắc đơn giản:

- Chỉ để vài vật dụng thật sự cần thiết trên mặt bếp

- Thiết bị ít dùng nên cất vào tủ

- Gia vị nên đặt trên kệ treo tường

Một mặt bếp thoáng sẽ khiến việc nấu ăn trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng hơn.

3. Ban công: Đừng biến thành kho chứa đồ

Ban công vốn là nơi đón ánh sáng và gió tốt nhất trong nhà.

Nhưng ở nhiều gia đình, ban công lại bị biến thành nơi chất đồ: chai lọ cũ, ghế hỏng, thùng carton, cây lau nhà, thậm chí cả đồ bỏ đi.

Khi ban công bị lấp kín, ánh sáng và gió cũng bị chắn lại, khiến cả căn nhà trở nên bí và nặng nề hơn.

Thay vì chất đồ, ban công có thể được sắp xếp lại đơn giản:

- Làm tủ chứa đồ kín để giấu đồ giặt

- Dành một góc nhỏ cho bàn trà hoặc ghế ngồi

- Trồng vài chậu cây xanh dễ chăm

Chỉ cần một khoảng ban công thoáng, cả ngôi nhà sẽ sáng và có sức sống hơn rất nhiều.

4. Phòng tắm: Càng đơn giản càng dễ chịu

Phòng tắm là nơi nhiều người ít chú ý nhất trong việc sắp xếp.

Chai lọ mỹ phẩm, chậu nhựa, dép, thùng rác… nếu đặt đầy trên sàn hoặc mặt lavabo, không gian sẽ trở nên lộn xộn và khó chịu.

Trong phong thủy, phòng tắm là nơi cần sạch và thông thoáng nhất, bởi đây là khu vực dễ tích tụ hơi ẩm và vi khuẩn.

Để phòng tắm gọn gàng hơn:

- Treo đồ lên tường nếu có thể

- Sử dụng tủ gương để cất đồ cá nhân

- Chỉ để lại những vật dụng cần thiết trên mặt lavabo

Một phòng tắm sạch sẽ giúp buổi sáng bắt đầu dễ chịu hơn và buổi tối trở thành khoảnh khắc thư giãn thật sự.

Một ngôi nhà dễ chịu không phải vì nhiều đồ, mà vì biết “để trống”

Nhiều người nghĩ rằng mua thêm đồ sẽ khiến nhà trở nên tiện nghi và đầy đủ hơn. Nhưng thực tế, sự gọn gàng mới là điều khiến ngôi nhà trở nên dễ sống.

Một lối vào thoáng giúp tâm trạng nhẹ nhõm khi trở về. Một gian bếp gọn khiến việc nấu ăn trở thành niềm vui. Một ban công có gió giúp nhà luôn sáng sủa. Một phòng tắm sạch mang lại cảm giác thư giãn.

Đôi khi, phong thủy tốt nhất của một ngôi nhà không nằm ở đồ vật đắt tiền, mà nằm ở sự gọn gàng và thông thoáng.

Vì vậy, nếu muốn cải thiện phong thủy trong nhà, điều đơn giản nhất không phải là mua thêm đồ mới, mà là dọn bớt những thứ không cần thiết.

Một ngôi nhà sạch sẽ, thoáng đãng chính là phong thủy tốt nhất cho cuộc sống bình yên và thuận lợi.