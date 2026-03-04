Căn hộ của người phụ nữ 40 tuổi khiến hàng nghìn người ghen tị: Không đắt tiền nhưng tinh tế đến từng góc

Bước vào nhà là thấy sự gọn gàng dễ chịu

Ngay khi mở cửa bước vào, điều gây ấn tượng đầu tiên là sự tối giản. Căn nhà không có quá nhiều đồ đạc, sàn nhà luôn sạch sẽ, lối đi thoáng đãng.

Phòng khách và phòng ăn được thiết kế thông nhau, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực. Khoảng cách từ ghế sofa đến bàn trà được tính toán khá hợp lý, đủ để di chuyển thoải mái nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng.

Chiếc ghế sofa được kê sát tường, bên cạnh đặt một chiếc đèn bàn nhỏ. Vào buổi tối, ánh đèn vàng dịu khiến góc phòng trở nên đặc biệt ấm áp.

Ở một góc phòng khách là giá sách nhỏ chất đầy sách. Đây cũng là nơi chị thường ngồi đọc sách và uống trà khi rảnh rỗi.

Có người từng hỏi chị: “Sống trong không gian như vậy có thấy chật không?”

Chị cười và nói rằng mình lại thấy rất vừa vặn. Không gian đủ để cả gia đình nhìn thấy nhau khi ngẩng đầu lên, không cần phải gọi to từ phòng này sang phòng khác.

Nhà bếp nhỏ nhưng khiến ai nhìn cũng muốn nấu ăn

Nhà bếp không lớn, nhưng được sắp xếp cực kỳ gọn gàng.

Tủ bếp có màu gỗ tự nhiên, tay nắm đen đơn giản. Phía trên là những mảng gạch trắng tạo cảm giác sạch sẽ. Nồi niêu xoong chảo được treo ngay ngắn, các lọ gia vị xếp thành hàng.

Chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến người ta muốn vào bếp nấu ăn.

Chị nói rằng nhà bếp không cần phải quá cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là tiện dụng.

Bản thân chị khá tỉ mỉ trong nấu nướng. Ngay cả những món đơn giản như trứng xào cà chua cũng được bày biện đẹp mắt.

Vào mùa hè, chị thường nấu canh đậu xanh cho cả nhà. Mỗi lần mở tủ lạnh, rau củ được sắp xếp ngăn nắp đến mức nhiều người đùa rằng trông còn gọn gàng hơn cả quầy rau trong siêu thị.

Bàn ăn - nơi cả gia đình tụ họp mỗi ngày

Phòng ăn nối liền phòng khách. Chiếc bàn ăn gỗ sáng màu luôn có một bình hoa tươi đặt giữa bàn. Trên tường là vài bức ảnh gia đình được chụp vào dịp Tết năm ngoái.

Bên cạnh bàn ăn có một chiếc tủ nhỏ để đồ ăn nhẹ và sách vở của bọn trẻ.

Chị nói rằng bàn ăn không chỉ là nơi để ăn uống. Đây còn là nơi cả nhà trò chuyện, nơi bọn trẻ làm bài tập, và cũng là nơi tiếp đón hàng xóm khi họ ghé chơi.

Thỉnh thoảng, vài người bạn trong khu phố sẽ qua nhà uống trà. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, trò chuyện rất lâu.

Một cư dân mạng sau khi xem ảnh căn nhà đã bình luận: “Nhìn thôi đã thấy dễ chịu, tôi muốn ở thử vài ngày”.

Phòng ngủ đơn giản nhưng rất dễ chịu

Phòng ngủ sử dụng tông màu hồng nhạt và trắng, tạo cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng.

Ga giường được thay thường xuyên. Phía trên đầu giường là vài chiếc móc treo nhỏ treo những bức tranh chị vẽ cùng các nét vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ.

Những tấm rèm mỏng màu sáng khiến căn phòng tràn ngập ánh nắng vào ban ngày. Ban đêm, khi tắt đèn, không gian trở nên rất yên tĩnh.

Tủ quần áo không quá lớn nhưng mọi thứ đều được gấp gọn gàng. Chị cho rằng phòng ngủ không cần rộng, chỉ cần sạch sẽ và ngăn nắp là đã đủ thoải mái.

Ban công - góc thư giãn yêu thích của cả nhà

Ban công được tận dụng khá khéo léo.

Ở đây chị trồng nhiều loại cây như cây nhện, bạc hà và cả cà chua bi. Những chậu cây nhỏ khiến ban công luôn xanh mát.

Khi phơi quần áo, đôi khi vẫn có thể ngửi thấy mùi đất và mùi lá cây. Cuối tuần, chị thường cùng các con ra ban công tưới cây, nhổ cỏ và chăm sóc chậu hoa.

Một góc nhỏ khác được đặt chiếc bàn gỗ nhỏ. Đây là nơi chị ngồi làm đồ thủ công hoặc uống trà. Nhiều người xem ảnh ban công đã để lại bình luận rằng cuộc sống như vậy thật tao nhã và thư thái.

Một ngôi nhà không cần quá nhiều tiền

Điều khiến nhiều người bất ngờ là gia đình chị không đầu tư quá nhiều tiền vào nội thất.

Phần lớn đồ đạc được mua ở chợ địa phương, có thể tự lắp ráp và thay đổi dễ dàng. Các thiết bị nhà bếp nhỏ thường được mua khi có giảm giá.

Chị nói rằng vấn đề không phải là có tiêu tiền hay không, mà là tiêu tiền như thế nào cho hợp lý. Một ngôi nhà không cần quá đắt đỏ. Quan trọng nhất là người sống trong đó cảm thấy thoải mái.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất bình thường

Gia đình nhỏ của chị không có điều gì quá đặc biệt. Mỗi ngày vẫn chỉ là ba bữa cơm, vài người bạn thân, bọn trẻ làm bài tập ở bàn ăn, và người chồng về nhà tìm đôi dép đi trong nhà sau giờ làm.

Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại tạo nên cảm giác ấm áp mà nhiều người đang tìm kiếm.

Một người hàng xóm từng nói đùa: “Nhà bạn không lớn, nhưng sống còn dễ chịu hơn nhiều căn hộ rộng gấp đôi”.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều người nhận ra rằng diện tích nhà không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng là cách mỗi người chăm sóc tổ ấm của mình.

Chỉ cần một căn nhà đủ ấm, đủ gọn gàng và đủ để mỗi ngày trở về đều cảm thấy dễ chịu – đó đã là một cuộc sống đáng mơ ước.