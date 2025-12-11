Cô vợ Hà Nội chia sẻ: Dành gần hết thời gian rảnh giữ nhà sạch bóng, tôi tìm lại được sự an yên mỗi ngày

Giữa nhịp sống tấp nập của Hà Nội, Trần Phương lại chọn cách gìn giữ cho mình một khoảng bình yên rất riêng, hai vợ chồng Phương hiện đang sống tại một căn chung cư nằm ngay mặt đường Đại lộ Thăng Long. Không chạy theo những náo nhiệt bên ngoài, Phương dành phần lớn thời gian rảnh để chăm chút cho tổ ấm nhỏ, nơi cô cảm nhận rõ nhất sự ấm áp, đủ đầy và hạnh phúc đến từ những điều giản dị mỗi ngày.

Vợ chồng Phương

Tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ: Cứ về đến nhà là thấy an yên

Phương từng chia sẻ rằng: "Mình nhận ra, càng lớn mình càng yêu tổ ấm của gia đình hơn. Ở trong tổ ấm nhỏ xinh này, mình thấy đủ bình yên để dần bỏ qua những thứ náo nhiệt trước kia. Thay vì dành hàng giờ cho những buổi livestream mua sắm váy áo, son phấn, mình chọn săn tìm những món đồ xinh xinh nhưng hữu ích cho gia đình: một chiếc chảo inox bền sáng, vài khay hộp bảo quản thực phẩm được tươi lâu và an toàn, chiếc bình mới để cắm những bình hoa mình thích...".

Phương tâm sự, cô rất mê sắp xếp, bày biện nhà cửa, nên những ngày cuối tuần là lúc cô dành trọn thời gian để chăm chút cho tổ ấm của hai vợ chồng, đôi khi chỉ là những công việc dọn dẹp đơn giản, hay ngồi cắm hoa thư giãn, hoặc tỉ mẩn chọn một món decor nhỏ cho góc phòng...

Từ khi về nhà mới, Phương bắt đầu học nấu ăn, chăm sóc tổ ấm và quan tâm hơn đến sức khỏe của cả hai vợ chồng. Những điều nhỏ bé ấy lại đem đến cho cô cảm giác đủ đầy, yên bình hơn mỗi ngày. "Có lẽ vì thế mà album ảnh của mình chỉ toàn bữa cơm, hoa lá và những góc nhỏ của nhà. Nhưng mình tin, chính những điều bình dị ấy đã làm đầy đủ cho cuộc sống: để dù ngoài kia có xô bồ đến đâu, chỉ cần mở cửa về nhà, đã thấy an yên rồi".

Chồng rửa bát thì vợ lau bếp... hai người cùng nhau vun đắp tổ ấm bình yên

Phương chia sẻ rằng bản thân rất thích việc dọn dẹp, sắp xếp và bày biện lại không gian sống của mình. May mắn là, chồng của Phương cũng luôn hết lòng ủng hộ và thậm chí còn cùng cô duy trì thói quen này. Mỗi tối, sau bữa ăn, hai vợ chồng lại "mỗi người một việc": chồng rửa bát, cọ bồn; vợ thì lau bếp, mặt đá, bàn ăn… Nhịp sống nhỏ nhưng gọn gàng và ấm áp.

- Dọn ngay khi sử dụng, không đợi cuối tuần. Nấu cơm xong Phương sẽ dọn dẹp qua, ăn tối xong sẽ dọn dẹp sạch bếp, lau đá, gạch thẻ, mặt kính bế. Để lâu rất khó xử lý và ngại.

- Hút bụi mỗi ngày, lau nhà thường xuyên: Muốn lau nhà sạch bóng không vệt thì nhà phải sạch bụi trước. Phương hay lau nhà bằng nước nóng, cho thêm chanh và ít nước lau sàn gỗ. Vừa thơm vừa sạch, và tránh được ruồi muỗi.

- Tranh thủ mở cửa ban công đón nắng cho nhà thoáng. Phương khôngphụ thuộc hay sử dụng quá đà xịt thơm phòng hay tinh dầu nhiều hương liệu. Cô thường dọn sạch bếp, lau sạch dầu mỡ, vệ sinh lưới hút mùi thường xuyên và mở thoáng cửa, thỉnh thoảng xông nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên như vỏ cam chanh bưởi, quế,… là nhà không bị mùi đồ ăn.

- Giữ nhà bớt đồ: ít đồ, ít bụi, ít mệt. Phương duy trì nguyên tắc 1 đến 1 đi, không mua tràn lan, mua đồ thực sự cần thiết thôi.

- Nhà vệ sinh và ban công cọ hàng ngày: Cặn canxi thì nên mix giấm/chanh với baking soda hay kem đánh răng là không cần hoá chất tẩy rửa vẫn có thể cọ sạch.

- Cắm hoa để yêu đời, nhà cửa thơm tho, thư giãn.

Phương tâm sự: "Nhà cửa không tự nhiên mà gọn gàng. Cơm canh không tự nhiên mà tươm tất. Cuộc sống cũng không tự nhiên mà ấm êm. Là vì mỗi ngày, ta vẫn âm thầm dành thời gian, tâm sức và rất nhiều yêu thương để sắp xếp, để vun vén, để bình yên không bị rơi vãi giữa những ngày tất bật".

Ngay từ những món đồ dọn dẹp cho căn bếp nhỏ, Phương cũng tìm hiểu để mua được món đồ vừa phát huy được công năng sử dụng vừa mang đến nhièu tiện ích cho gia đình. Mọi người cũng có thêm nhiều gợi ý mua sắm đồ gia đụng nhỏ xinh từ những chia sẻ hữu ích của Phương.

Gợi ý những món đồ xinh xắn, hữu ích trong căn bếp nhỏ của Phương:

- Giỏ đựng hành tỏi: 75k

- Kệ gỗ 2 tầng đựng gia vị: 168k

- Thanh treo dụng cụ không cần khoan: 240k

- Cây đựng giấy cuộn bằng gỗ: 164k

- Giá gỗ úp đĩa, thớt: 80k

- Lót cốc, xoong nồi hình bông hoa bằng gỗ: 32k

Còn rất nhiều những món đồ xinh xắn, nhẹ nhàng trong tổ ấm của hai vợ chồng được Phương tìm tòi và sắn sửa. Tất cả đều không quá đắt, có món chỉ vài chục nghìn vẫn phát huy công năng sử dụng và tô điểm cho căn nhà thêm xinh và ấm cúng hơn.

Nguồn: NVCC