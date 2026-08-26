Nhà ở quê của Hoà Minzy

Hòa Minzy sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, trong gia đình có 5 anh chị em. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ sở hữu sự nghiệp thành công cùng khối tài sản đáng chú ý. Trong đó, căn biệt thự được cô xây dựng dành tặng bố mẹ tại quê nhà là một trong những cơ ngơi được quan tâm.

Theo tiết lộ từ chị ruột Hòa Minzy, nữ ca sĩ đã tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng căn nhà để bố mẹ có không gian an hưởng tuổi già. Cơ ngơi được xây dựng vào năm 2021, tọa lạc tại khu phố Lạc Xá, phường Quế Võ, Bắc Ninh, trên khuôn viên rộng khoảng 1.000m². Công trình được thiết kế theo dạng chữ L, bao quanh là khoảng sân vườn rộng rãi.

Dịp Tết 2022, Hòa Minzy từng hé lộ một phần không gian sống của gia đình khi đăng tải hình ảnh sum họp tại quê nhà. Căn biệt thự gây chú ý với vẻ ngoài bề thế, lấy gam màu trắng làm chủ đạo và mang phong cách tân cổ điển.

Nữ ca sĩ đã tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng căn nhà ở quê cho bố mẹ. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự này được Hòa Minzy tài trợ kinh phí xây cho bố mẹ vào năm 2021. Ảnh: FBNV

Bên trong căn nhà cũng được đầu tư chỉn chu với nhiều nội thất bằng gỗ. Khu vực phòng khách nổi bật với phần trần cao, hệ thống đèn âm trần cùng các họa tiết trang trí, tạo cảm giác sang trọng.

Với diện tích rộng, gia đình Hòa Minzy còn dành một phần khuôn viên để trồng rau củ và cây cảnh, tạo nên không gian sống xanh, thoải mái. Qua những hình ảnh hiếm hoi được nữ ca sĩ chia sẻ, có thể thấy cô dành nhiều tâm huyết để bố mẹ có một không gian sống rộng rãi, tiện nghi và phù hợp để an hưởng tuổi già.

Công trình có thiết kế theo dạng chữ L, nằm trong khuôn viên rộng 1.000m2. Ảnh: FBNV

Dịp Tết 2022, Hòa Minzy lần đầu hé lộ một góc căn biệt thự bề thế trong bức ảnh sum họp cùng gia đình, họ hàng. Ảnh: FBNV

Đây cũng không phải lần đầu Hòa Minzy khiến công chúng chú ý khi dùng thành quả lao động để báo hiếu bố mẹ bằng những món quà có giá trị. Đầu năm 2020, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp từng chia sẻ việc xây tặng bố mẹ một căn nhà 5 tầng khang trang, có hai mặt tiền nằm trên một con phố khá sầm uất tại Bắc Ninh.

Thời điểm đó, Hòa Minzy xúc động viết: "Đầu xuân năm mới, con gái tặng bố mẹ ngôi nhà mới bằng số tiền con dành dụm làm ăn thời gian qua. Con thì thế nào cũng được, riêng bố mẹ lúc nào cũng phải sung sướng, vui vẻ, cười phớ lớ hưởng thụ, con mới an lòng".

Nữ ca sĩ từng thẳng thắn chia sẻ về quan điểm độc lập tài chính của phụ nữ. Cô cho rằng phụ nữ hoàn toàn có thể tự kiếm tiền, sở hữu tài sản và chăm lo cho gia đình bằng chính năng lực của mình. "Con gái giờ giỏi lắm ai ơi. Tiền kiếm như nước, độc lập tài chính, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi cả gia đình", Hòa Minzy từng khẳng định.

Đầu năm 2020, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp từng chia sẻ việc xây tặng bố mẹ một căn nhà 5 tầng khang trang. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy được biết đến rộng rãi sau khi trở thành Quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy ghi dấu ấn trong Vpop với loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Nếu mai này xa nhau, Thị Mầu...

Năm 2025, Hòa Minzy tiếp tục gây chú ý với Bắc Bling - ca khúc khai thác chất liệu văn hóa, hình ảnh đặc trưng của quê hương Bắc Ninh. Sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, mang về cho nữ ca sĩ nhiều thành tích và giải thưởng, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí của cô trong thị trường âm nhạc Việt Nam.