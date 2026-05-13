Hoà Minzy phát thông báo khẩn

Mới đây, trên trang cá nhân chính thức, nữ ca sĩ Hoà Minzy đã đăng tải một thông báo quan trọng nhằm bảo vệ người hâm mộ trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi đang lợi dụng danh tiếng của cô. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành lời cảnh tỉnh cần thiết cho người dùng mạng xã hội trong bối cảnh các hành vi trục lợi công nghệ cao diễn biến phức tạp.

Cụ thể, Hoà Minzy cho biết hiện cô chỉ sử dụng hai tài khoản có dấu xác thực (tích xanh) để liên lạc với công chúng: "Hoà Minzy hiện chỉ có trang cá nhân là Hòa Nguyễn và Fanpage Hòa Minzy. Cả 2 trang đều có dấu tích xanh và thường xuyên tương tác với khán giả. Tất cả những trang - nhóm khác đều là giả mạo - lừa đảo. Hoà không có hoạt động tặng quà miễn phí nào hết!".

Dưới phần bình luận, giọng ca "Thị Mầu" còn gửi gắm lời khuyên chân thành đến người hâm mộ: "Hãy cẩn thận với tất cả những gì miễn phí nhé khán giả của em! Đừng nghe theo và đặc biệt nhấn vào link lạ có thể mất nick hoặc mất tiền trong tài khoản đó ạ". Thông điệp này một lần nữa khẳng định thái độ quyết liệt của nữ ca sĩ trong việc trực tiếp ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra với cộng đồng người hâm mộ.

Việc chủ động phát đi cảnh báo khẩn cấp cho thấy sự sát sao của Hoà Minzy trong việc quản lý hình ảnh cá nhân và bảo vệ quyền lợi của người theo dõi trên không gian số.

Hoà Minzy (tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh) đã xây dựng được một nền tảng vững chắc trong làng giải trí Việt Nam sau hơn 10 năm hoạt động. Cô bắt đầu gây chú ý khi giành ngôi vị Quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn 2018-2023, sự nghiệp của cô mới thực sự bùng nổ với các bản hit triệu view như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp và Thị Mầu. Trong giai đoạn 2025 và 2026, cái tên Hoà Minzy càng phủ sóng sau thành công của những ca khúc Bắc Bling và Nỗi đau giữa hoà bình. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn tham gia nhiều show truyền hình thực tế, lấn sân sang kinh doanh và tậu cho mình nhiều bất động sản có giá trị.