Không thể nhận ra "nam thần trong mộng của hàng triệu cô gái" sau khi bỏ showbiz ra biển sống

Trang 163 đưa tin mới đây "team qua đường" đã bắt gặp nam ca sĩ Đậu Duy - chồng cũ của "Thiên hậu" Vương Phi - ở Tần Hoàng Đảo (Hà Bắc, Trung Quốc). Trong hình ảnh mới nhất, diện mạo của Đậu Duy khiến nhiều người bất ngờ. Không còn hình tượng thư sinh và nho nhã năm nào, Đậu Duy giờ đây phát tướng, trở thành ông chú hói nửa đầu và có bụng phệ. Trên MXH, công chúng Trung Quốc kinh ngạc trước sự thay đổi chóng mặt khó nhận ra của nam ca sĩ sau nhiều năm bỏ phố về biển sinh sống.

Đậu Duy bán sạch bất động sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đưa mẹ chuyển đến vùng biển tại Hà Bắc định cư từ năm 2019. Hiện tại, Đậu Duy sống bằng tiền tác quyền âm nhạc và các khoản tiết kiệm. Theo người dân xung quanh, cuộc sống của Đậu Duy rất giản dị. Phương tiện đi lại của anh là một chiếc xe máy điện cũ. Anh thường được trông thấy lái xe máy điện đi chợ bình dân. Những năm qua, Đậu Duy cũng biến phòng khách nhà mình trở thành nơi dạy nhạc cụ miễn phí cho trẻ em nghèo.

Khán giả Trung Quốc nhìn không ra nam ca sĩ đình đám 1 thời Đậu Duy sau nhiều năm ở ẩn. Ảnh: Sina.

Không còn hình tượng thư sinh điển trai năm nào, Đậu Kiêu giờ đây phát tướng, bụng phệ, hói đầu và già nua. Ảnh: Weibo.

Nam ca sĩ sống giản dị, đi xe cũ...

... ăn quán bình dân. Nhìn Đậu Duy của bây giờ không ai nghĩ anh là nhân vật nổi tiếng. Ảnh: Weibo.

Đậu Duy sinh năm 1969, gia nhập nhóm nhạc rock Chiến Binh Báo Đen với vai trò ca sĩ chính từ năm 1988. Một thời, Đậu Duy được hàng triệu cô gái yêu mến vì có vẻ ngoại thư sinh, điển trai cùng khả năng biểu diễn, sáng tác xuất sắc. Năm 1991, khi Chiến Binh Báo Đen đang trên đà đỉnh cao, nhóm thông báo tan rã. Nguyên nhân là Đậu Duy đã giật bồ của đồng đội. Anh lén lút vụng trộm với Thiên hậu Vương Phi - bạn gái của 1 tay keyboard trong nhóm nhạc. Đến năm 1996, Đậu Duy và Vương Phi kết hôn. 6 tháng sau, họ đón con gái đầu lòng Đậu Tĩnh Đồng chào đời.

Tháng 3/1999, Đậu Duy và Vương Phi ly hôn. Lý do tan vỡ của cặp sao là "ông ăn chả, bà ăn nem". Nam ca sĩ ngoại tình với bạn thân Cao Nguyên, còn Vương Phi qua lại với Tạ Đình Phong. Đến năm 2004, Đậu Duy ly hôn người vợ thứ 2 Cao Nguyên. Năm 2006, Đậu Duy gây chấn động showbiz Trung Quốc khi hùng hổ lật tung văn phòng của Trác Vỹ vì "đệ nhất paparazzi" dám đưa tin về cuộc sống riêng tư của nam ca sĩ và vợ cũ Vương Phi. Đậu Duy đã đập vỡ máy tính, tivi, tạt nước vào nhân viên và còn đốt luôn chiếc xe ôtô của Trác Vỹ. Hành vi gây rối và phá hoại tài sản này khiến Đậu Duy phải hầu tòa.

Đậu Duy là 1 nam ca sĩ tài năng, 1 biểu tượng rock của làng âm nhạc Hoa Ngữ. Ảnh: Sina.

Nam ca sĩ cướp Vương Phi từ tay bạn, khiến ban nhạc tan rã. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, 163