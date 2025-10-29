Nhà mới của NSND Tự Long

Sau gần một thập kỷ năm gắn bó với tổ ấm cũ, vào dịp Tết Dương lịch 2023 vừa qua, gia đình NSND Tự Long đã chuyển đến sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, bà xã nam nghệ sĩ chia sẻ đầy cảm xúc: "Bước sang năm mới ngày đầu tiên của năm 2023 ở 1 nơi mới, hy vọng sẽ thật nhiều điều may mắn và an vui đến với gia đình của mình".

Ở thời điểm hiện tại, NSND Tự Long đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, anh không chỉ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp mà còn tạo dựng một không gian sống đậm chất nghệ sĩ, nơi hòa quyện giữa vẻ sang trọng, ấm cúng và dấu ấn cá nhân tinh tế. Căn hộ mới này chính là điểm kết nối giữa hành trình sự nghiệp và gu thẩm mỹ tinh tế mà gia đình anh luôn theo đuổi.

Không gian phòng khách

Nghệ sĩ Tự Long hiếm khi khoe toàn cảnh về không gian sống, song anh vẫn thoải mái chia sẻ những góc nhỏ trong tổ ấm của mình. Chỉ cần nhìn qua vài khung hình, dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế và đậm chất nghệ sĩ trong căn hộ của gia đình anh.

Không gian phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng toát lên nét sang trọng nhờ cách phối hợp hài hòa giữa chất liệu và màu sắc. Nội thất chủ đạo là gỗ, vừa tạo cảm giác ấm cúng, vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Tự Long. Nếu nam nghệ sĩ yêu thích những món đồ gỗ mang hơi hướng nghệ thuật, thì bà xã anh lại khéo léo điểm tô không gian bằng những bình hoa tươi và chậu cây xanh mát. Sự hòa quyện giữa nét mạnh mẽ, trầm tĩnh và sự mềm mại, duyên dáng đã tạo nên một không gian gần gũi, ấm áp ngập tràn.