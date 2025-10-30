Biệt thự của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bị chê

Sau khi về chung một nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất làng bóng đá Việt. Không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp và sự nghiệp vững vàng, cặp đôi còn gây chú ý với căn biệt thự sang trọng nơi cả hai đang sinh sống. Tổ ấm của Văn Hậu - Hải My được thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi trong từng chi tiết, phản ánh rõ gu thẩm mỹ trẻ trung nhưng vẫn đậm chất riêng của cặp đôi.

Tổ ấm của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nằm trong một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Cư dân mạng bất ngờ "chê" thiết kế nhà Đoàn Văn Hậu

Lần nào house tour nhà Văn Hậu - Hải My cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Dù không phải lần đầu hé lộ không gian sống, nhưng trong video house tour mới đây, cơ ngơi của cặp đôi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Phần lớn netizen đều dành lời khen cho tổng thể thiết kế hiện đại, nội thất chỉn chu cùng không gian rộng rãi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít bình luận cho rằng một số chi tiết chưa thật sự hài hòa. Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận xét: "mái nhà xấu quá", "bộ bàn trà không đẹp", "(chi tiết) đá nhiều nên không đẹp", "nội thất không sang"...

Cận cảnh mặt ngoài biệt thự và khu vực bàn trà trong phòng khách - những chi tiết đang được bàn luận sôi nổi trong không gian sống của Văn Hậu và Hải My

Chưa dừng lại ở đó, thiết kế tầng 2 của căn nhà cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có netizen cho rằng phòng ngủ thiếu sự đồng bộ trong cách phối màu: tông xám trắng chủ đạo lại xen kẽ nội thất gỗ nâu khiến tổng thể dễ trở nên lạc điệu, thiếu hài hòa. Bên cạnh đó, diện tích tầng 2 bị đánh giá là khá hẹp, trong khi khu vực nhà vệ sinh lại được bố trí ngang theo lối cầu thang, tạo cảm giác chật chội và bí bách về mặt không gian.

Không chỉ mặt ngoài và tầng 1, ngay cả thiết kế tầng 2 của biệt thự cũng nhận về loạt phản hồi khác nhau

Dân tình đưa ra nhận xét về một số chi tiết trong cơ ngơi của Văn Hậu và Hải My

Dù xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, song phần đông khán giả vẫn đánh giá cao gu thẩm mỹ và sự tinh tế của vợ chồng Văn Hậu - Hải My trong việc kiến tạo không gian sống. Suy cho cùng, những ý kiến khen chê cũng chỉ mang tính cảm nhận cá nhân, bởi ngôi nhà đẹp nhất phải là nơi mang lại cảm giác thoải mái và bình yên cho chính người sở hữu nó. Một số bình luận khác của CĐM: - Tui thấy đẹp, hiện đại quá trời - Sao giàu dữ vậy - Cầu thang đẹp mà - Mình thích thiết kế này nha - Tiểu cảnh rõ đẹp - Nhà đẹp mà mọi người, Doãn Hải My viên mãn quá.

TikTok NhaF