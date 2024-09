Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy ở bang Tamil Nadu, đây là nhà máy chuyên sản xuất linh kiện điện thoại thông minh iPhone của Apple.



Lửa đã bùng lên tại khu vực dùng để chứa hóa chất. Vụ cháy khiến một tòa nhà trong nhà máy bị sập nhưng may mắn không có thương vong. Những quy trình khẩn cấp tại nhà máy đã giúp đảm bảo an toàn cho tất cả các nhân viên.

Hoạt động sản xuất đã bị tạm dừng và nhân viên được đưa về nhà. Hơn 10 xe cứu hỏa, cứu hộ đã được huy động để dập tắt đám cháy. Được biết, có khoảng 1.500 công nhân đang làm việc trong ca vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Tata Electronics là một trong những nhà sản xuất iPhone theo hợp đồng lớn tại Ấn Độ cùng với Foxconn.

Hôm 28/9, công ty cho biết họ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và sẽ thực hiện những bước cần thiết để bảo vệ nhân viên và các bên liên quan khác.

"Đã xảy ra một vụ cháy đáng tiếc" - một phát ngôn viên của Tata Electronics cho biết trong một tuyên bố - "Các quy trình khẩn cấp của chúng tôi tại nhà máy đã đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều an toàn".



"Chúng tôi không thể vào bên trong vì lối đi đã bị chặn lại" - J Saravanan, một viên chức cấp cao phụ trách an toàn công nghiệp địa phương thông tin - "Phải mất một ngày để đám cháy nguội đi".

Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà máy này - ông J Saravanan cho biết thêm.

Một người có hiểu biết trực tiếp về vụ việc mô tả vụ cháy liên quan đến hóa chất. Trong khi đó, một nguồn tin nói rằng một số linh kiện iPhone đã được sản xuất tại tòa nhà bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nguồn tin này nói thêm vẫn chưa rõ liệu tòa nhà lân cận - nơi dự kiến bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh vào cuối năm nay - có bị ảnh hưởng hay không.

Nguồn tin cho biết, do cơ sở này hiện không thể tiếp cận được, do đó việc đánh giá thiệt hại do vụ hỏa hoạn sẽ phải được thực hiện sau.

Apple không đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.