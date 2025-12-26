Nha khoa Platinum Dental và hành trình 10+ năm chăm sóc nụ cười gia đình

Platinum Dental Group - Một thập kỷ theo đuổi triết lý “chỉ định đúng - thẩm mỹ tự nhiên - cá nhân hóa - khỏe mạnh đúng khớp cắn”

Đi vào hoạt động từ năm 2015, Platinum Dental định hướng chăm sóc sức khỏe nha khoa toàn diện cho gia đình với các dịch vụ nổi bật: Trồng răng Implant, niềng răng, răng sứ, Veneer và điều trị các bệnh lý răng miệng. Đặc biệt Platinum Dental được biết đến là nha khoa tiên phong trong trồng răng Implant công nghệ kỹ thuật cao và làm răng sứ thẩm mỹ đẹp tự nhiên, đúng khớp cắn.

Chia sẻ về định hướng điều trị, BS CKI Trần Lan Anh - CEO của Platinum Dental Group cho biết: “10+ năm hoạt động, chúng tôi luôn đặt sức khỏe răng miệng lâu dài của khách hàng làm trọng tâm. Tôi quan niệm điều trị nha khoa quan trọng là chỉ định đúng, không can thiệp khi chưa thật sự cần thiết. Đặc biệt điều trị được bác sĩ kiểm soát bởi chuyên môn và kinh nghiệm vững, đồng thời ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để mang đến trải nghiệm nha khoa thoải mái, hạn chế đau, kết quả tối ưu cho khách hàng”.

Bác sĩ CKI Trần Lan Anh đang tư vấn cho bệnh nhân

Trong một thập kỷ qua, bên cạnh trau dồi chuyên môn, Platinum Dental không ngừng cập nhật các tiến bộ công nghệ: Chụp phim với CT Cone Beam 3D, scan răng 3D, hệ thống hướng dẫn động cấy ghép, lấy dấu kỹ thuật số trên Implant, Xử lý UV trụ Implant,... hỗ trợ bác sĩ thao tác chính xác, giúp quá trình điều trị nhẹ nhàng và kiểm soát tốt kết quả lâu dài.

Nha khoa gia đình toàn diện - Platinum Dental Group có giải pháp nổi bật theo từng độ tuổi

Với trẻ em, chăm sóc răng miệng cần bắt đầu sớm và đúng cách. Ở giai đoạn 6-8 tuổi, việc thăm khám định kỳ giúp phát hiện sớm những lệch lạc về khớp cắn hoặc thói quen xấu như mút tay, thở miệng. Khi được can thiệp kịp thời bằng các giải pháp chỉnh nha dự phòng, trẻ có nền tảng xương hàm tốt hơn và giảm áp lực điều trị khi lớn lên.

Một ca chỉnh nha tại Platinum Dental

Ở người trưởng thành, nhu cầu nha khoa thường gắn liền với thẩm mỹ và sự tự tin. Các giải pháp như niềng răng, phục hình răng sứ được chỉ định đúng dựa trên tình trạng răng miệng và gương mặt của từng người.

Theo bác sĩ Trần Lan Anh, mục tiêu của phục hình thẩm mỹ không chỉ dừng lại ở việc cải thiện vẻ ngoài: “Một nụ cười đẹp cần tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt và quan trọng nhất là tôn trọng cấu trúc răng thật. Vì vậy, mỗi kế hoạch điều trị răng sứ đều được chúng tôi cá nhân hóa theo độ tuổi, tình trạng răng miệng và mong muốn riêng của từng khách hàng, đồng thời phải đảm bảo khớp cắn khỏe mạnh để duy trì chức năng ăn nhai ổn định lâu dài.”

Với người lớn tuổi bị mất răng, giải pháp trồng răng Implant giúp khôi phục hoàn hảo chức năng ăn nhai. Nhờ đội ngũ bác sĩ chuyên sâu có gần 20 năm kinh nghiệm kết hợp cùng công nghệ hiện đại, Platinum Dental cam kết mang đến trải nghiệm trồng răng nhẹ nhàng, hạn chế đau, nhanh lành thương, giá trồng răng implant minh bạch và chất lượng Implant ổn định bền vững.

Minh chứng từ thực tế: khách hàng Việt và khách nước ngoài tin tưởng lựa chọn

Nhiều ca Implant toàn hàm Platinum Dental thực hiện cho khách nước ngoài đã giúp phục hồi khả năng ăn nhai và cải thiện chất lượng sống rõ rệt. Các ca Veneer, mão sứ chú trọng yếu tố tự nhiên, bảo tồn, phù hợp với cả khách trẻ Việt Nam lẫn khách quốc tế. Trong chỉnh nha, cả trẻ em và người lớn đều ghi nhận sự thay đổi tích cực nhờ phác đồ phù hợp và trải nghiệm nhẹ nhàng.

Không chỉ khách hàng trong nước mà nhiều khách hàng nước ngoài cũng đặt niềm tin vào Platinum Dental Group

Cấy ghép Implant toàn hàm giúp phục hồi chức năng ăn nhai và thẩm mỹ nụ cười cho bệnh nhân đến từ Úc sau tình trạng răng tổn thương nghiêm trọng

Dán sứ Veneer cá nhân hóa giúp cải thiện thẩm mỹ và khớp cắn cho khách hàng, chỉ sau 2 buổi điều trị tại Platinum Dental Group

Không ít khách hàng đánh giá cao sự minh bạch, thân thiện, quy trình rõ ràng, phòng khám sạch sẽ và khả năng phục vụ đa ngôn ngữ - yếu tố quan trọng với cộng đồng người nước ngoài.

Với triết lý điều trị bền vững, chuyên môn sâu kết hợp cùng công nghệ hiện đại, Platinum Dental Group không chỉ tập trung giải quyết vấn đề mà hướng đến chăm sóc sức khỏe răng miệng trọn đời cho mỗi gia đình. Mục tiêu dài hạn là trở thành điểm đến tin cậy, nơi mỗi khách hàng tìm thấy nụ cười khỏe mạnh, hài hòa và tự nhiên theo đúng từng giai đoạn cuộc sống.

Platinum Dental Group là hệ thống nha khoa kỹ thuật cao theo định hướng gia đình, cung cấp các giải pháp từ chỉnh nha, răng sứ thẩm mỹ đến trồng răng Implant chuyên sâu. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ hiện đại, thương hiệu hướng đến chăm sóc răng miệng bền vững, an toàn và cá nhân hóa cho từng khách hàng.

PLATINUM DENTAL GROUP - TRUNG TÂM NHA KHOA KỸ THUẬT CAO

Platinum Dental Central:

- Địa chỉ: 127 Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM

- Hotline: 0967 797 799

Platinum Dental Thảo Điền:

- Địa chỉ: 1H Đường số 10, Phường An Khánh, TP. HCM

- Hotline: 096 71 78 799