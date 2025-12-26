Nam nhân viên IT 25 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tinh hoàn từ một dấu hiệu bất thường

Chàng trai này họ Lý (thường gọi Tiểu Lý), 25 tuổi, còn độc thân và làm nhân viên IT tại Đài Loan (Trung Quốc). Giữa guồng quay hối hả của công việc lập trình và những áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng, Tiểu Lý đã 3 hơn 3 năm chưa hẹn hò ai. Anh không thể ngờ, lần đầu tiên đi "karaoke tay vịn" lại là lúc anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư tinh hoàn.

Nam nhân viên IT phải cắt bỏ 1 bên tinh hoàn vì ung thư (Ảnh minh họa)

Tiểu Lý kể lại, biết anh độc thân đã lâu nên mộ số bạn bè, đồng nghiệp thường rủ đi chơi. Tuy nhiên, anh vừa làm việc giờ hành chính trên công ty lại vừa làm thêm buổi tối nên rất bận. Tính anh vốn rụt rè nên cũng không thích nơi đông người.

Cho đến buổi tối hôm ấy, liên hoan công ty nên Tiểu Lý uống khá nhiều rượu, đã ngà ngà say. Cuối cùng, quyết định đi "tăng hai" hát karaoke cùng vài đồng nghiệp nam để giả tỏa căng thẳng. Anh cũng không ngờ đó là kiểu "karaoke tay vịn" - tức có nhân viên nữ phục vụ khi hát, nhưng lỡ đến rồi nên cũng tò mò gọi thử 1 lần.

Chẳng ngờ, cô nhân viên nữ này phát hiện ra điểm bất thường ở bộ phận sinh dục của Tiểu Lý. Cô khuyên anh nên đi thăm khám sớm vì từng gặp trường hợp giống như vậy là do có khối u. Tiểu Lý vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vã gọi xe bỏ về trước.

Bứt rứt suốt 2 ngày Tiểu Lý mới chịu đi khám. Anh cũng thật thà kể lại câu chuyện của mình cho bác sĩ tiết niệu Gu Fangyu (Đài Loan, Trung Quốc). Ông nhanh chóng chỉ định các kiểm tra, và cuối cùng kết luận khối u cứng cỡ quả chà là nằm trong tinh hoàn của nam nhân viên IT này là ác tính. Tiểu Lý sốc nặng, khóc nức nở khi biết mắc ung thư tinh hoàn giai đoạn 1.

6 dấu hiệu ung thư tinh hoàn nam giới cần đặc biệt chú ý

Nói về trường hợp của Tiểu Lý, bác sĩ Gu Fangyu cho biết trái ngược với sự ngỡ ngàng của bệnh nhân khi cho rằng mình quá trẻ để mắc bệnh thì thực tế độ tuổi từ 20 đến 35 lại là nhóm có nguy cơ cao nhất.

May mắn cho Tiểu Lý, nhờ được phát hiện khi tế bào ung thư chưa di căn. Anh đã được phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn thành công, bảo toàn được tính mạng và khả năng sinh sản về sau.

Bác sĩ Gu cũng chia sẻ một thực tế lâm sàng đáng lo ngại: Đa số nam giới phát hiện ung thư tinh hoàn nhờ sự tiếp xúc thân mật của người thân hoặc bạn tình chứ ít khi tự mình nhận ra. Vì vậy, ông nhắc nhở nam giới nên tự kiểm tra thường xuyên và cần đặc biệt lưu tâm đến các dấu hiệu sớm sau:

- Thay đổi kích thước và hình dạng bất thường: Khối u thường xuất hiện ở một bên bìu, khiến bên bị bệnh sưng to hoặc có cảm giác nặng nề rõ rệt. Khi dùng tay tự kiểm tra, bạn có thể cảm nhận được vùng mô cứng bất thường.

Nhiều nam giới ít tự kiểm tra, chủ quan với bất thường ở cơ quan sinh dục (Ảnh minh họa)

- Cảm giác đau tức kéo dài: Người bệnh thường có triệu chứng đau âm ỉ ở vùng bẹn bìu hoặc bụng dưới. Cảm giác này có thể không quá dữ dội nhưng kéo dài, tạo sự khó chịu trong sinh hoạt.

- Tình trạng nhiễm trùng gây sưng tấy: Ung thư có thể dẫn đến nhiễm trùng mào tinh hoàn, gây ra tình trạng tích tụ dịch trong bìu, khiến vùng kín sưng đau.

- Cơn đau lan tỏa: Khi khối u tăng kích thước và chèn ép vào các dây thần kinh liên quan, cảm giác đau sẽ lan rộng ra vùng háng hoặc vùng bụng dưới.

- Biến đổi nội tiết: Sự rối loạn hormone sinh dục do khối u gây ra có thể khiến mô ngực phát triển bất thường hoặc trở nên nhạy cảm hơn.

Thời điểm dễ phát hiện các dấu hiệu ung thư tinh hoàn nhất là ngay sau khi tắm (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Gu, ngoài kiểm tra định kỳ tại cơ sở y tế, nam giới nên tự kiểm tra ít nhất một lần mỗi tháng. Tốt nhất là sau khi tắm nước ấm vì lúc này các cơ vùng bìu đang thả lỏng. Hãy dùng cả hai tay, nhẹ nhàng lăn tinh hoàn giữa ngón cái và các ngón còn lại. Nếu phát hiện bất kỳ khối u, cục cứng hoặc sự thay đổi kích thước đột ngột nào so với bình thường, hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.